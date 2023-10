Izrael dál bombarduje Pásmo Gazy, mrtvých jsou od začátku bojů tisíce

Jeruzalém/Gaza - Izraelská armáda dnes tři dny po útoku radikálního hnutí Hamás na izraelské území oznámila, že plně obnovila kontrolu nad hranicí s Pásmem Gazy, zatímco pokračovala v intenzivním bombardování tohoto regionu. Údery podle OSN zasáhly i rezidenční budovy či školy a neobešly se bez civilních obětí. Obě strany dohromady hlásí přes 3000 mrtvých a Izrael pokračuje v posilování svých vojenských kapacit před možnou pozemní operací v Gaze. Podle zpravodajské společnosti BBC je nyní u hranic Pásma Gazy 35 praporů izraelských sil, z nichž každý má několik set vojáků. Podle izraelské armády už v noci na dnešek přes hranici žádní palestinštéí ozbrojenci nepronikli. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondělí označil nálety na Pásmo Gazy za pouhý začátek odvety; proto se očekává, že Izrael zahájí rozsáhlou ofenzívu.

Izraelská armáda dnes ráno po dalších náletech hlásila zasažení stovek pozic Hamásu v Pásmu Gazy. Izraelský vojenský mluvčí Daniel Hagari prohlásil, že palestinští ozbrojenci nenajdou skrýš, protože armáda podniká bezprecedentně intenzivní nálety, které provádí ve vlnách po čtyřech hodinách. "Dostaneme je všude," řekl o Hamásu.

Izraelské ozbrojené síly také oznámily, že na izraelském území dosud nalezly na 1500 těl teroristů z Hamásu. Oficiální bilance masivních raketových útoků Hamásu a palestinských výpadů, při nichž ozbrojenci vraždili obyvatele obcí u Pásma Gazy, už dosáhla 900 mrtvých. Izraelské údery v Gaze si mezitím podle Hamásem ovládaného ministerstva zdravotnictví od soboty vyžádaly přes 750 mrtvých a tisíce zraněných.

Radikální hnutí na vývoj reaguje výhrůžkou, že po každém náletu, který zasáhne civilní objekty, popraví jednoho z rukojmích, které o víkendu bojovníci Hamásu z Izraele odvlekli. Podle posledních vyjádření Palestinci zajali až 150 lidí, včetně cizinců. Lídr Hamásu Ismáíl Haníja prohlásil, že o jejich propuštění nebude do konce bojů vyjednávat.

Při dnešních izraelských náletech zahynuli i tři palestinští novináři. Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk uvedl, že terčem bombardování se staly také civilní objekty, včetně budov OSN, a varoval Izrael, že ohlášené přitvrzení izraelské blokády, jehož součástí je odstřižení Gazy od dodávek potravin, vody a elektřiny, je v rozporu s mezinárodním právem.

Podle Úřadu OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA) bylo za poslední dny v Pásmu Gazy, které má přes dva miliony obyvatel, vyhnáno z domovů na 190.000 lidí. Světová zdravotnická organizace (WHO) vyzvala k vytvoření humanitárního koridoru s tím, že její dřívější zásoby zdravotnického materiálu v Gaze byly spotřebovány.

Mluvčí izraelské armády Richard Hecht ráno doporučil prchajícím Gazanům utíkat do Egypta, ale jeho kancelář toto tvrzení později upravila vzhledem k tomu, že hraniční přechod Rafáh je uzavřený.

Více než tři dny po překvapivém útoku Hamásu vyšly najevo další podrobnosti o krvavých událostech v izraelském pohraničí. Izraelská armáda vpustila zahraniční tisk do kibucu Kfar Aza, kde podle zpravodajského webu The Times of Israel útočníci zavraždili 70 civilistů. Generálmajor Itai Veruv novinářům řekl, že tam došlo k masakru, jaký nikdy neviděl.

Izrael začíná v reakci na bezprecedentní událost vyzbrojovat dobrovolníky v pohraničí. V první vlně ode dneška rozdá 4000 útočných pušek izraelské výroby. V další fázi bude do příhraničních komunit dodáno dalších nejméně 6000 střelných zbraní. Kromě toho dobrovolníci obdrží helmy a neprůstřelné vesty.

USA, Německo, Británie, Francie a Itálie uvedly, že podpoří Izrael v jeho snaze bránit se před teroristickými útoky. Bílý dům byl v noci na dnešek nasvícen v barvách izraelské vlajky. Kypr oznámil, že je připraven poskytnout pomoc občanům třetích zemí, kteří projeví zájem o evakuaci z Izraele.

Španělsko a Francie daly najevo, že jsou proti tomu, aby Evropská unie pozastavila finanční pomoc Palestincům. Takový krok v pondělí oznámil eurokomisař Olivér Várhelyi, dnes však unijní exekutiva uvedla, že Várhélyi své vyjádření nekoordinoval s ostatními členy. Tématem se dnes zabývá jednání ministrů zahraničí EU, k němuž byli přizváni i šéf izraelské diplomacie Eli Kohen a palestinský ministr zahraničí Rijád Málikí. Podle českého premiéra Petra Fialy by bylo správné pozastavit platby a zahájit důkladnou revizi celého systému unijní pomoci poskytované Palestincům.

Poté, co Fiala v pondělí vyjádřil podporu přesunu české ambasády v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma, dnes šéf české diplomacie Jan Lipavský ČTK sdělil, že pro takový krok zatím nejsou splněny základní podmínky. Přesun ambasády by podle něj mimo jiné byl v rozporu s mezinárodním právem a rezolucemi Rady bezpečnosti OSN.

Nadále panují nejasnosti kolem role Teheránu v eskalaci izraelsko-palestinského konfliktu. Írán odmítá obvinění, že byl do víkendového útoku zapojen, zatímco západní i izraelští činitelé uvádí, že spekulace o íránské roli se zatím nepotvrdily.