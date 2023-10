Izrael chce do Gazy vyslat desetitisíce vojáků s cílem dobýt Gazu, píše NYT

Tel Aviv - Izrael chce v příštích dnech do Pásma Gazy vyslat desetitisíce vojáků s cílem dobýt město Gaza a zničit zdejší vedení Hamásu, napsal server listu The New York Times (NYT) s odvoláním na trojici vysoce postavených činitelů izraelské armády. Uvedl také, že invaze úzkého pobřežního pásu, kde žije 2,3 milionu Palestinců, měla začít už tento víkend, ale i kvůli počasí byla o pár dní odložena.

Izraelská armáda dala už dříve oficiálně najevo, že jejím hlavním cílem je zničit politické a vojenské vedení Hamásu, tedy radikální palestinské organizace, která Pásmo Gazy kontroluje a je zodpovědná za krvavé útoky na Izrael z minulého víkendu, při nichž přišlo o život na 1300 lidí, většinou civilistů.

Chystaná operace bude zřejmě největším izraelským pozemním zásahem od invaze Libanonu v roce 2006. Bude také první od roku 2008, při níž se Izrael pokusí alespoň na určitou dobu získat kontrolu nad částí Gazy.

Jak poznamenává NYT, vojenský zásah s sebou nese riziko měsíce trvajících krvavých bojů na silně zastavěném území i v tunelech pod ním. Očekává se, že na střetnutí s izraelskou armádou mohou být v Gaze a stovkách kilometrů tunelů pod ní připraveny desetitisíce ozbrojenců Hamásu. Izraelské vojenské vedení počítá s tím, že se budou snažit zastavit postup Izraelců útoky ze zálohy, bombami nastraženými podél cest nebo výbuchy v tunelech, když nad nimi budou vojáci.

Zatím podle NYT není jasné, co chce Izrael dělat s městem Gaza v případě, že ho dobude. Město je největším ve stejnojmenném pásu na pobřeží Středozemního moře a patří k hlavním baštám Hamásu.

Aby se izraelským vojákům postupovalo lépe, uvolnila armáda pravidla nasazení tak, aby mohli snadněji útočit na podezřelé. Kvůli rozsáhlému poničení budov v Gaze po izraelských náletech také komanda v posledních dnech podstoupila doplňkový trénink, aby byla připravena na boj v takovémto prostředí.

Invaze se původně měla uskutečnit o víkendu, ale zčásti i kvůli nepříznivému počasí byla o pár dnů odložena, protože mraky nad Gazou by zkomplikovaly situaci izraelským pilotům a operátorům dronů při snaze krýt pozemním silám záda.