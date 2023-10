Izrael bombarduje Pásmo Gazy v reakci na palestinský útok

Armáda po ranním palestinském útoku zahájila operaci Železné meče a mobilizuje desetitisíce příslušníků záloh, řekl médiím mluvčí izraelské armády Daniel Hagari. Letecký úder na Pásmo Gazy podle ozbrojených sil cílí na místa využívaná radikální skupinou Hamás, která operaci proti Izraeli vede.

Agentura AFP informovala, že stovky lidí se předtím vydaly na útěk ze svých domů na severovýchodě Pásma Gazy směrem hlouběji do oblasti ležící mezi Izraelem a Egyptem.

Dramatické události sjednotily izraelskou politickou scénu, lídři opozičních stran v parlamentu ve společném prohlášení vyjádřili podporu armádě a vyzvali mezinárodní společenství, aby odsoudilo palestinský "terorismus". "V takovýchto dnech v Izraeli není žádná opozice a koalice," uvedli zástupci čtyř stran.

Palestinci zaútočili raketami i po zemi na Izrael, ten mluví o válce

Palestinští ozbrojenci z Pásma Gazy dnes ráno zahájili rozsáhlý a podle místních médií překvapivý útok na Izrael. Vypálili nejméně stovky raket a zároveň do Izraele vyslali komanda, která se na několika místech střetla s policisty a vojáky a podle dostupných informací berou Izraelce jako rukojmí. Izraelská armáda uvedla, že je ve válečném stavu a slíbila, že se bude bránit. K útokům se přihlásilo radikální hnutí Hamás, které ovládá Pásmo Gazy.

Raketový úder si vyžádal nejméně jeden život. Postarší žena zemřela při přímém zásahu raketou v oblasti nedaleko Pásma Gazy. Izraelské nemocnice podle webu listu The Times of Israel hlásí, že přijaly přes 100 zraněných, z nichž někteří jsou v kritickém stavu.

Sirény varující před raketovými útoky zní od rána jižním a středním Izraelem, včetně regionu Tel Avivu. Podle The Times of Israel trvá salva mířící na izraelská města přes tři hodiny, armáda hovoří o více než 2000 vypálených raketách. Dopady raket jsou hlášeny z míst nedaleko Tel Avivu, sirény se rozezněly také v Jeruzalémě, kde se ozývaly výbuchy. Na sociálních sítích se šíří videa ukazující odpalované rakety a také záběry například z izraelského Aškelonu, kde jsou vidět auta v plamenech, zřejmě po zásahu jednou z raket.

Palestinští ozbrojenci mezitím podnikli výpady do měst a obcí u hranic Pásma Gazy, kde zřejmě probíhaly pouliční boje. "Slyším střelbu," uvedla jedna místní žena, která se prý zabarikádovala ve svém domě. Deník Haaretz uvádí, že útočníci berou civilisty jako rukojmí.

Kolik lidí při těchto bojích zemřelo a bylo zraněno, nebylo ráno jasné, stejně jako počet ozbrojenců, kteří na izraelské území pronikli. Palestinci se podle izraelských médií a záběrů na sociálních sítích dostali do města Sderot, kde se střetávají s izraelskými silami. Videa, jejichž autenticitu nebylo možné ihned ověřit, také ukazovala dav lidí šlapajících po bezvládném těle ve vojenské uniformě či skupinu Palestinců oslavujících u hořícího izraelského tanku, píše agentura AP.

Izraelský ministr obrany Joav Galant uvedl, že armáda "bojuje s nepřítelem na všech místech infiltrace". Šéf policie Kobi Šabtaj podle listu The New York Times dopoledne hovořil o "21 aktivních ohniscích". Galant řekl, že "Hamás udělal dnes ráno velkou chybu a zahájil válku proti izraelskému státu".

Deník Haaretz na svém webu uvádí, že podle prvotních informací Palestinští radikálové při útoku použili padáky a probojovali se přes brány z Pásma Gazy střežené izraelskou armádou. Izraelské tajné služby zřejmě ofenzíva zaskočila. Podle Haaretzu se palestinští ozbrojenci dostali i do měst Netivot a Ofakim, kde podle policejního zdroje drží rukojmí. Podle mluvčího izraelské armády Daniela Hagariho, izraelští vojáci bojují s ozbrojenci z Hamásu nejméně na sedmi místech v jižním Izraeli.

Radikální hnutí Hamás ráno oznámilo začátek vojenské operace, načež izraelská armáda uvedla, že zahájila nálety na Pásmo Gazy. Izraelský ministr obrany Joav Galant vyhlásil nouzový stav v oblastech do 80 kilometrů od hranice Pásma Gazy. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu svolává nejvýše postavené bezpečnostní činitele, zatímco jeho kritici podle médií zrušili nové kolo protestů proti justiční reformě plánované na dnešní večer.

Nová eskalace izraelsko-palestinského konfliktu přichází po týdnech zvýšeného napětí na hranici pásma Gazy a bojů na Západním břehu Jordánu okupovaném Izraelci. Média si také všímají, že útok nastal v den posledního ze série židovských svátků a téměř přesně 50 let poté, co Izrael zaskočila ofenzíva egyptských a syrských jednotek při takzvané Jomkipurské válce trvající od 6. do 25. října 1973.