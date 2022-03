Washington - Ivermektin nesnižuje riziko hospitalizace s covidem-19, tvrdí rozsáhlá studie. Antiparazitikum označovala za zázračný lék proti covidu-19 řada lidí, zejména mezi odmítači nově vyvinutých vakcín.

Studie ve středu zveřejněná v odborném časopise New England Journal of Medicine zkoumala účinnost léku proti covidu-19 na vzorku 1300 pacientů v Brazílii, kterým byl podáván buď ivermektin, nebo placebo. Z nich muselo být do nemocnice převezeno 100 pacientů s ivermektinem a zároveň 111 těch, kteří brali placebo.

"Neexistují žádné známky přínosu," citoval deník The New York Times Davida Boulwara, experta na infekční nemoci z Minnesotské univerzity. "Doufejme, že nyní když se lidé mohou ponořit do podrobností a dat, to většinu lékařů odvede od ivermektinu k jiným způsobům léčby," dodal.

Obliba ivermektinu stoupala především v druhém roce pandemie covidu-19. Řada zemí, včetně Slovenska, pak schválila jeho mimořádné použití pro pacienty s těžkým průběhem onemocnění. Americký podcastový moderátor Joe Rogan jej opakovaně propagoval ve svých vystoupeních. Loni během jediného srpnového týdne utratily americké pojišťovny za léčbu ivermektinem 2,4 milionu dolarů (52,8 milionu korun).

Stanice BBC loni v říjnu s odkazem na zjištění čtyř nezávislých vědců uvedla, že všechny vědecké studie poukazující na účinnost ivermektinu proti covidu-19 obsahovaly vážné chyby nebo vykazovaly známky manipulace s daty.

Nejnovější klinická studie je součástí rozsáhlého výzkumu léků na covid-19. Ten dosud zhodnotil 11 přípravků a zjistil, že dva z nich - fluvoxamin a peginterferon lambda - jsou částečně účinné.