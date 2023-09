Ivan Mládek zahájil v M.Krumlově výstavu Všeslovanská epopej

Moravský Krumlov (Znojemsko) - Návštěvníci zámku v Moravském Krumlově mohou ode dneška zhlédnout výstavu obrazů hudebníka a malíře Ivana Mládka. S humorem jemu vlastním vytvořil 21 obrazů, která nazval Všeslovanská epopej. Lidé tak budou mít vedle sebe jak Mládkovo humoristické dílo, tak velkolepé dílo z první třetiny 20. století od Alfonse Muchy Slovanská epopej, která čítá 20 velkoplošných pláten.

"Je to legrace, nehledejte v tom žádné jinotaje, je to recese a uvidíte o jeden obraz víc než od Muchy," pravil s úsměvem při vernisáži Mládek. První vystavení obrazů právě v Krumlově je podle starosty spíše náhodné. "Poslouchal jsem rozhovor Ivana Mládka v Českém rozhlase s Lucií Výbornou a říkal, že zatím není domluvený na první výstavě. Tak jsem mu hned zavolal a domluvili jsme se," řekl ČTK krumlovský starosta a senátor Tomáš Třetina (TOP 09). Mládek namaloval obrazy o velikosti 80krát 60 centimetrů a řekl, že se snažil, aby se dostalo na všechny slovanské národy alespoň na jednom obraze. Výstavu si lidé mohou prohlédnout do 14. prosince.

První z obrazů se jmenuje Praotec Čech stanul na Řípu mnohem dřív, než jsme si mysleli a zobrazuje opice na bájné české hoře. Dalšími obrazy jsou například Odvážný skok Mistra Jana Husa z Vyšehradu, Mládek také zmínil obraz, který ukazuje první moskevskou defenestraci. "Také mám rád katastrofy, takže Bulhaři mají obraz, na kterém je uragán, lidé visí na stromech a jmenuje se V roce 1215 zanesl uragán z Afriky do Bulharska první semínko rajčete," řekl Mládek v rozhovoru s Výbornou. Polabské Slovany zase zobrazil při velké povodni na Labi pod hradem Střekovem a vyjevil tak přesun Polabských Slovanů z Čech do Německa.

Mládek na obrazech uplatnil své originální malířské směry a techniky, jako je například antiperspektiva, akční minimalismus či posunismus. Umělce, kterému je 81 let, lidé znají především díky jeho písničkám s vtipnými texty, jež si psal sám. Jeho hlavním hudebním nástrojem je banjo, ale hraje i na další strunné nástroje. Zároveň je také malířem a před třemi lety mu vyšla kniha Ivan Mládek obrazem i slovem, v níž jsou jeho obrazy s vlastním komentářem.