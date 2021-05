Iva Janžurová během oslav životního jubilea zkouší hru pod vedení dcery Sabiny

Praha - Herečka Iva Janžurová, která oslaví 19. května osmdesátiny, připravuje divadelní hru Pusťte mě ven! Premiéru inscenace francouzského autora Jeana-Marie Chevreta k jejímu jubileu uvede 30. června na Prima Hvězdném létě pod žižkovskou věží pražské Divadlo Kalich. K roli velké hvězdy pařížského divadla a filmu, která cestou na galavečer uvízne za bezpečnostní roletou, si Janžurová zpočátku obtížně vytvářela vztah. "Ze začátku jsme si myslela, že nenajdu s touhle dámou nic společného. Dokonce jsem tu hru předala Janě Paulové, jestli by se v tom více nenašla ona," řekla Janžurová v rozhovoru s ČTK.

Mnoho společných bodů s postavou herečky Joce de Guérandeové nakonec Janžurová objevila i díky režisérce představení, své dceři Sabině Remundové. "Kromě toho, že to dělá velmi obětavě a skromně, tak mi dodávala upřímnou dobrou náladu z té hry. Každé tři dny jsme si říkaly, že nás to víc a víc baví a nacházíme spoustu zajímavých a zakutaných věcí, kde se můžeme s tou postavou propojovat. Nakonec musím říct, že hra je velmi dobrá a pan Jaromír Janeček ji velmi dobře přeložil," uvedla Janžurová.

Remundová se na jevišti krátce objeví v roli Karolíny, většinu představení se spoustou textu však Janžurová potáhne sama. "Text je ošidný v tom, že každá situace je podobná té předchozí nebo následující. Budu to na představení dělat bez nápovědy, ale myslím, že když se nic strašného nestane, tak si budu umět poradit. Nechci to zásadně dělat, ctím ten překlad, ale kdybych někde uvízla, tak se z toho, doufám, obratně dostanu," podotkla.

Remundová má narozeniny o den dřív než Janžurová. Malou společnou oslavu plánují v restauraci, jinak mají spoustu pracovních povinností. "Znám maminku ze všech možných úhlů, takže by se dalo říct, že mám zkušenost se všemi jejími polohami. Ale pořád je to pro mě plné života, vždy je to od ní velice poctivě odpracovaná práce, je do ní stoprocentně ponořená a zvídavá. Na jevišti působí jako holčička. Takže nevidím osmdesátiletou dámu, ale holčičku ze Žirovnice, kterou znám jenom ze starých fotografií. Její lidský a herecký projev mě okouzluje, nejcennější na něm je, že ta její lidská laskavost a vřelé srdce je možné vidět v životě i na jevišti nebo ve filmu," konstatovala Remundová.

Iva Janžurová má i další umělecké aktivity. S režisérem, hercem, dramatikem a divadelním pedagogem Miroslavem Krobotem bude točit převážně v srpnu film Šnajdr, předtím začne natáčet televizní pohádku s režisérem Karlem Janákem a spolupracuje se zlínskou hereckou školou. "Já si vždycky myslela, že v těchto mladistvých letech, které mám, si konečně budu číst všechny ty odložené knihy a možná se koukat na svoje filmy s pocitem, že jsem toho přece neudělala málo, zkrátka že si budu už jenom takhle užívat. A přesto je pro mě pořád důležitější jít dál ve své profesi a ještě se v ní o něco snažit. I když mě napadá, jestli tohle třeba nebude moje poslední divadelní role," sdělila Janžurová.

Na scéně Národního divadla se objevila v roce 1960, kdy ještě jako posluchačka DAMU ztvárnila Panskou v Krejčově inscenaci Čechovova Racka. Mezi její nejslavnější filmy patří Penzion pro svobodné pány nebo Svatba jako řemen Jiřího Krejčíka, Petrolejové lampy a Morgiana Juraje Herze, Kočár do Vídně Karla Kachyni, Pane, vy jste vdova Václava Vorlíčka a filmy Alice Nellis Ene bene a Výlet. Pražské Divadlo Kalich uvedlo před třemi lety premiéru autorské komedie Veletoč, kterou Janžurová napsala na námět kolegyně Jany Paulové. Loni převzala Cenu Kristián za celoživotní přínos kinematografii.