Iva Bittová si s brněnskou filharmonií znovu zazpívá Mefistofelu

Brno - Filharmonie Brno se vrátí k úspěšné spolupráci s hudebnicí Ivou Bittovou a znovu uvede faustovskou kantátu Alfreda Schnittkeho Buďte rozvážní a bděte. Bittová se zhostí partu Mefistofely. "Není zvykem, abychom takto opakovali program, k výjimce nás vedl fenomenální úspěch před šesti lety, kdy se po dva večery strhly v divadle několikaminutové ovace," uvedla v tiskové zprávě ředitelka Filharmonie Brno Marie Kučerová.

Se Schnittkeho kantátou zazní ve čtvrtek a pátek v Janáčkově divadle také Černý rytíř Edvarda Elgara. V jednom večeru tak filharmonie spojí dvě dramatická díla s velkým obsazením. Na pódiu budou bezmála dvě stovky umělců.

Ústředím bodem Schnittkeho kantáty je sedmá část, která líčí Faustovu smrt. Ďábelský výsměch a ponížení autor komponoval jako tango, při kterém zpěvaččin kontraalt hřmí nad orchestrem. Schnittke si v této roli představoval Allu Pugačovovou, Filharmonie Brno před prvním uvedením v roce 2008 na královéhradeckém Hudebním fóru uvažovala o Lucii Bílé nebo Heleně Vondráčkové.

"Nakonec jsme na to šli odjinud a vybrali Ivu Bittovou. Byla tak dokonalá, že se jako Mefistofela představila i v roce 2015 v Brně, a dokonce si ji poté na provedení tohoto estrádního tanga přizval i legendární ruský houslista a dirigent Vladimir Spivakov," uvedl dramaturg Filharmonie Brno Vítězslav Mikeš.

Orchestr ve velkém obsazení s neobvykle rozsáhlou baterií bicích a elektrických nástrojů doplní i Český filharmonický sbor Brno. Koncert povede šéfdirigent Dennis Russell Davies.

„Je to pro mě i pro orchestr svým způsobem srdcový projekt. Právě při faustovské kantátě jsme se potkali poprvé, bylo to v květnu roku 2017, kdy jsem přijel do Brna a zkoušel s Filharmonií Brno toto dílo, se kterým jsme vystoupili na Pražském jaru. Přeskočila mezi námi ona pomyslná jiskra a pár měsíců poté jsem se stal šéfdirigentem orchestru, dodnes jsem za to nesmírně rád," uvedl Davies.