Italští fotbalisté jsou bez trenéra, kouč mistrů Evropy Mancini rezignoval

Řím - Italští fotbaloví mistři Evropy jsou bez trenéra. Roberto Mancini, který vedl tým od roku 2018 a předloni s ním vyhrál odložený kontinentální šampionát po finálovém vítězství nad Anglií ve Wembley, rezignoval. Na svém webu to oznámila Italská fotbalová federace.

"S ohledem na blížící se kvalifikační zápasy mistrovství Evropy federace zveřejní jméno nového trenéra národního týmu v příštích dnech," stojí v prohlášení. "Uzavřela se významná kapitola v historii Azzuri, která začala v květnu 2018 a skončila závěrečným turnajem Ligy národů," uvedla federace.

Italy čeká za měsíc v kvalifikaci mistrovství Evropy 2024 zápas na hřišti Severní Makedonie a domácí utkání proti Ukrajině. Ve skupině C jsou zatím třetí poté, co prohráli 1:2 s Anglií a porazili Maltu 2:0. Ostatní týmy včetně stoprocentní Anglie a druhé Ukrajiny však odehrály více zápasů. Italové mají díky třetímu místu z Ligy národů jisté minimálně play off o účast na šampionátu v Německu.

Osmapadesátiletý Mancini opustil reprezentaci s bilancí 39 vítězství, 13 remíz a devět porážek. V letech 2018 až 2021 s týmem neprohrál 37 utkání v řadě, čímž Italové vytvořili nový reprezentační rekord. Kritiku si však trenér vysloužil poté, co jeho svěřenci nepostoupili na světový šampionát v Kataru a chyběli mezi světovou elitou podruhé za sebou.

Před italskou reprezentací Mancini trénoval Fiorentinu, Lazio Řím, Inter Milán, Manchester City, Galatasaray Istanbul a Zenit Petrohrad. Jako hráč absolvoval někdejší útočník Sampdorie Janov či Lazia v národním týmu 36 utkání a dal čtyři góly.