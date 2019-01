Kitzbühel (Rakousko) - Ital Dominik Paris si potřetí v kariéře dojel pro vítězství ve slavném sjezdu v Kitzbühelu. Na obávaném Hahnenkammu navázal na triumfy z let 2013 a 2017 a ve Světovém poháru vyhrál sjezd podesáté.

Paris porazil o dvě desetiny sekundy vedoucího muže průběžného pořadí sjezdu v SP Švýcara Beata Feuze. Čest domácích Rakušanů zachránil až s číslem 27 startující Otmar Striedinger, který využil zlepšené viditelnosti a obsadil třetí místo.

Na obávané sjezdovce Streif se Paris na mezičasech přetahoval s Feuzem o vedení a lépe zvládnutou závěrečnou pasáží 3,3 kilometru dlouhé trati rozhodl o svém triumfu. "Jsem přešťastný. Cítil jsem se skvěle a nechal lyže zrychlovat. Je nutné riskovat tak akorát, ani málo a ani moc. V tom je Kitzbühel obtížný," řekl Ital, který si časem 1:56,82 minuty vydělal 74 tisíc eur, skoro dva miliony korun.

V 29 letech se Paris zařadil s třemi výhrami v Kitzbühelu třeba vedle Luca Alphanda z Francie či Švýcara Pirmina Zurbriggena. Rekordmanem je pětinásobný šampion Švýcar Didier Cuche, Rakušan Franz Klammer uspěl čtyřikrát.

Feuz skončil druhý stejně jako před týdnem ve Wengenu. Ve Švýcarsku vyhrál Rakušan Vincent Kriechmayr, který doufal v ceněný úspěch v obou slavných sjezdech, ale dvakrát málem skončil v ochranných sítích a jízdu nedokončil.

Pádem před cílem skončil závod pro Alexandera Kölla. Švédský lyžař nezvládl odkloněný svah před cílovým hankem a vrtulník ho odvezl do nemocnice.

Sjezd v Kitzbühelu se jel kvůli špatné předpovědi na sobotu netradičně už v pátek. Slalom speciál byl přeložen z neděle na sobotu a superobří slalom, který se měl jet původně dnes, program závodů na Hahnenkammu v neděli uzavře.

Pořadí sjezdu mužů v Kitzbühelu:

1. Paris (It.) 1:56,82, 2. Feuz (Švýc.) -0,20, 3. Striedinger (Rak.) -0,37, 4. Innerhofer (It.) -0,93, 5. Danklmaier (Rak.) -0,94, 6. Thomsen (Kan.) -1,06, 7. Ferstl (Něm.) -1,10, 8. Reichelt -1,11, 9. Mayer (oba Rak.) -1,17, 10. Marsaglia (It.) -1,18.

Průběžné pořadí sjezdu (po 6 z 9 závodů): 1. Feuz 420, 2. Paris 320, 3. Innerhofer 260, 4. Kriechmayr (Rak.) 249, 5. Kilde (Nor.) 228, 6. Franz (Rak.) 222.

Průběžné pořadí SP (po 23 z 41 závodů): 1. Hirscher (Rak.) 1036, 2. Kristoffersen (Nor.) 621, 3. Pinturault (Fr.) 560, 4. Feuz 513, 5. Paris 490, 6. Kriechmayr a Kilde oba 465, ...140. Zabystřan (ČR) 4.