Italský vulkán Stromboli se po středeční explozi uklidnil

Řím - Italský vulkán Stromboli na stejnojmenném ostrově v Tyrhénském moři nedaleko Sicílie se po středečním výbuchu uklidnil. Hasiči dnes likvidují poslední ohniska požárů, která v porostu podnítily vychrlené lávové kameny. Na nepřístupných místech ostrova jsou do hašení nasazena dvě letadla, hasí se i z lodi.

Krizová situace skončila. Na ostrově zůstala většina obyvatel, převážná část turistů tam ale noc nestrávila. Odpluli na trajektech do sicilského Milazza, informovala agentura ANSA. Na místě kotví loď, která má v případě nutnosti zajistit evakuaci obyvatel.

Středeční erupce vyděsila turisty, kteří se vrhali do moře nebo se skrývali v domech. Svědci hovoří o "dešti sopečné strusky". Na dvou místech sopky vytekla láva, která končila až v moři. Vychrlené lávové kameny zažehly řadu požárů v porostu. Hustá oblaka dýmu utvořila sloupec vysoký dva kilometry.

Při výbuchu vulkánu zahynul 35letý turista z nedalekého Milazza, který se vydal k vrcholu sopky. Jeho brazilský přítel utrpěl vážná zranění. Pohybovali se pod hranicí 400 metrů nad mořem, nad níž už si člověk musí pronajmout průvodce.

"Stoupali jsme nahoru, když se ozvala rána," říká 25letý Brazilec. To, že přežil, pokládá za zázrak. "Nejprve to vypadalo jako výtečná podívaná, ale posléze na nás začalo padat kamení. Pak jsme se nadýchali kouře a Massimovi začalo být špatně. Chtěl jsem mu pomoct, ale nedalo se nic dělat," dodává. Tělo jeho kamaráda bylo dnes ze svahu přepraveno do Milazza.

Jeden německý turista výbuch sopky na twitteru přirovnal k ohňostroji. "Díváte se na šílenou erupci, vracíme se do přístavu," komentuje dění z bezpečné vzdálenosti z člunu mladá Italka. "Byla to silnější rána než obvykle," hodnotí erupci barman Luca, který bydlí na ostrově celý život a na to, že se vulkán občas probudí, je zvyklý.

"Byli jsme na pláži. Najednou se ozvala rána. Řekli mi, abych se otočila. Uviděla jsem, jak se zvedá proud kamení a velký oblak dýmu," popisuje situaci italská turistka. Hned po výbuchu od ostrova odpluly všechny lodě a jachty, říká jeden z obyvatel Stromboli.

"Bylo to jako v pekle, protože z oblohy padal ohnivý déšť," řekl médiím místní kněz Giovanni Longo.

Drobné erupce, které zpravidla nebývají nebezpečné, nejsou na sopce vysoké 924 metrů ničím výjimečným, řekl televizi Sky News profesor vulkanologie na Manchesterské univerzitě Mike Burton. Dochází k nim každých 15 až 20 minut a vulkán při nich lávu chrlí do výšky až 200 metrů nad kráter. Z toho důvodu kráter tolik přitahuje turisty, říká Burton.

Silnější výbuchy se podle něj objevují každé dva roky, ke skutečně silným, kdy z nitra země prýští láva, dochází obvykle jednou za deset let. Vulkanolog připomíná, že na vrcholu sopky jsou železobetonové úkryty, do kterých je možné se v případě nutnosti schovat.

Nejvíce byla zasažena vesnice Ginostra na západní straně ostrova. Z něj se nechalo evakuovat 98 turistů.

Stromboli je stejně jako Etna na Sicílii stále aktivní sopkou, zároveň je vyhledávaným turistickým cílem. Vulkanický ostrov, na němž se Stromboli nachází, je součástí Liparských ostrovů. Žije na něm asi 500 stálých obyvatel, v létě se počet lidí na ostrově výrazně zvyšuje díky turistům.