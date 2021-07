Italský tisk oslavuje vítězství na ME a návrat fotbalové reprezentace na výsluní

Řím - "Jsme šampioni", "Evropa jsme my" či "Evropa je naše". První stránky italských deníků dnes slaví vítězství fotbalové reprezentace na mistrovství Evropy. Pro italský fotbal je to návrat na výsluní poté, co se squadra azzurra nekvalifikovala na mistrovství světa v Rusku v roce 2018. Za úspěchem podle všech komentátorů stojí trenér Roberto Mancini a jeho pravá ruka Gianluca Vialli. Za nejlepšího hráče londýnského finále noviny označily brankáře Gianluigiho Donnarummu, Itálie ale podle nich uspěla díky souhře celého mužstva.

Podle Gazzetty dello Sport, největšího italského sportovního deníku, nedělní úspěch smazal hanbu neúspěšné kvalifikace na mistrovství světa v Rusku. "Je to vítězství celého mužstva, je to vítězství (trenéra Roberta) Manciniho, který dokázal vytvořit podmínky a dovést tým tam, kam nikdo nemyslel, že bude možné dojít v tak krátkém čase. Před dvěma roky jsme se dívali, jak Francie vyhrála mistrovství světa. Dnes se dívají (francouzští hráči) Mbappé a Pogba, jak zvedáme pohár:. Jsme evropští šampioni," píše deník.

Podle ekonomického deníku Il Sole 24 Ore Mancini uspěl, protože postupoval jinak než jeho předchůdci. "Nemyslel hned na výsledky ale na tvorbu hry, na zábavu a na soudržnost mužstva," uvedl deník a připomněl, že Manciniho přístup zpočátku překvapil řadu fotbalových odborníků i fanoušků.

Finále v Londýně pro Italy nezačalo příznivě. Anglie skórovala krátce v úvodu zápasu a squadra azzurra se dlouho nedokázala prosadit. "Některé noci zkrátka začnou špatným krokem, a pak je těžké to napravit. A tak to bylo i s tímto finále, ve kterém byli azzurri po dvou minutách v nevýhodě, a s krutým bučením anglických fanoušků," píše deník La Repubblica. Italská reprezentace je však podle listu "jako nesmrtelná kočka, která dokáže uskočit před kamionem, který se na ni řítí".

Nejvíce oslavovaným hráčem finále je brankář Gianluigi Donnarumma, který je podle deníku Corriere della Sera horkým kandidátem na Zlatý míč. "Vedle Donnarummy se ale vyznamenali také (obránce Leonardo) Bonucci a (obránce Giorgio) Chiellini. Největší překvapením byl (křídelník Federico) Chiesa, Jorginho potvrdil pověst naprosto vynikajícího záložníka. Itálie si ale podmanila Evropu celým svým mužstvem. A to na hřišti i na lavičce," píše Gazzetta dello Sport.

Podle Corriere della Sera je vítězství na Euru povzbuzením pro celou Itálii, která se pomalu vzpamatovává z epidemie covidu-19. "Je to vítězství, které chybělo generaci fotbalistů na hřišti i na lavičce. Ale je to také znamení obrody, na které jsme čekali po nejtěžším období našich životů. A těžko říct, kdo toto vítězství potřeboval více, zda my nebo fotbalová reprezentace," napsal komentátor deníku Corriere della Sera Aldo Cazzullo. "Mnozí Italové šli poprvé po mnoha měsících ven, aby oslavili společné vítězství. Ještě před měsícem by to nikdo nečekal," dodal Cazzullo, podle kterého fotbalová prezentace obyvatelům Apeninského poloostrova po dlouhé době připomněla, že "být Italy není zase tak špatné".