Italský Senát jedná o datu, kdy se bude hlasovat o nedůvěře vládě

Řím - Italský Senát dnes zvažuje, kdy bude jednat o návrhu vyslovit nedůvěru vládě premiéra Giuseppa Conteho. Senátoři zavrhli možnost, aby se k hlasování přistoupilo už ve středu, jak si přála vládní krajně pravicová Liga, informoval web týdeníku L'Espresso. O politické krizi před senátory 20. srpna promluví premiér Conte, napsala agentura ANSA.

Konec nesourodé koalice Ligy a protestního Hnutí pěti hvězd (M5S) inicioval po 14 měsících nynější vlády vedené nestranickým premiérem šéf Ligy, vicepremiér a ministr vnitra Matteo Salvini. Záminkou mu byl pokus M5S zarazit v parlamentu stavbu vysokorychlostní dráhy mezi Turínem a Lyonem. Levicové hnutí se proti dráze přitom staví od počátku.

Podle analytiků chce Salvini zúročit současné volební preference Ligy, které by nyní dalo hlas až 38 procent voličů. Z toho důvodu se šéf Ligy snaží, aby se předčasné volby konaly co nejdříve. Italská média uvádějí, že prezident Sergio Mattarella, který jako jediný může parlament rozpustit, by si mohl přát úřednický kabinet kvůli sestavení rozpočtu na příští rok, a proto by mohl volby oddálily, nejspíše na jaro 2020.