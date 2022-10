Italský prezident si pozval Meloniovou, zřejmě ji pověří sestavením vlády

Řím - Italský prezident Sergio Mattarella pozval na dnešních 16:30 SELČ do prezidentského paláce Giorgiu Meloniovou, jejíž krajně pravicová strana Bratři Itálie (FdI) vyhrála v září předčasné parlamentní volby. Očekává se, že ji pověří sestavením vlády. Informují o tom italská média. Pětačtyřicetiletá Meloniová se tak zřejmě za několik dní stane první ženou v čele italské vlády, její strana má totiž spolu s dalšími dvěma formacemi v obou komorách parlamentu většinu.

"Vládu je nutné sestavit co nejdříve. Jsme připraveni," řekla dnes Meloniová po setkání lídrů pravicového bloku s prezidentem. Dnes skončila dvoudenní série Mattarellových schůzek s lídry parlamentních stran. Podle místních médií by nový kabinet mohl složit přísahu už o víkendu a hlasování o důvěře v obou komorách parlamentu by se mohlo konat v úterý a ve středu.

"Jsme připraveni dát Itálii vládu, která se svědomitě a kompetentně postaví současné krizi a výzvám," napsala Meloniová ve čtvrtek na twitteru. Snažila se tak znovu rozptýlit pochybnosti po sporech uvnitř pravicového bloku, které se ukázaly i minulý týden při hlasování o předsedovi horní komory parlamentu.

Strana Bratři Itálie získala minulý měsíc ve volbách 26 procent hlasů, druhá skončila středolevicová Demokratická strana (PD) s 19 procenty a třetí se umístilo Hnutí pěti hvězd s 15 procenty. Dva spojenci Meloniové středopravicová Vzhůru Itálie expremiéra Silvia Berlusconiho a krajně pravicová Liga exministra vnitra Mattea Salviniho dostaly osm procent a devět procent.

Meloniová také v posledních dnech opakovaně ujišťovala, že její budoucí vláda nezmění kurz v zahraniční politice. Její strana a oba její spojenci totiž v minulosti prosluli euroskeptickými postoji a Berlusconi a Salvini si vysloužili kritiku za své přátelské vztahy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Meloniová ale slíbila, že její vláda bude dále podporovat Ukrajinu v jejím boji proti ruské agresi.

"Itálie je plně a se vztyčenou hlavou součástí Evropy a Atlantické aliance. Kdo nebude souhlasit s touto základní linií, nebude moci být součástí vlády, a to i za cenu toho, že se vládu sestavit nepodaří," prohlásila Meloniová tento týden.