Italský premiér Conte ohlásil tříletý reformní plán

Řím - Italský premiér Giuseppe Conte dnes na tiskové konferenci na závěr roku oznámil tříletý reformní plán o třiadvaceti položkách. Konkrétně jmenoval boj proti daňovým únikům a snížení daní, zeštíhlení byrokracie, digitalizaci státní správy či zjednodušení soudních řízení, napsala italská tisková agentura ANSA. Ministerský předseda zároveň vyzval k jednotě vládní koalice protestního Hnutí pěti hvězd (M5S) a levicové Demokratické strany, z níž se štěpí politické bloky, přecházejí poslanci do opozice a která má řadu třecích ploch. Ohledně migrace si nynější kabinet podle Conteho vede lépe než ten minulý, aniž by přitom vyvolával pozdvižení.

"Pokud nechceme, aby země nezkrachovala, je všem jasné, že musíme vážně, rozumně a důvěryhodně bojovat se zakořeněným neplacením daní," konstatoval Conte. "Musíme (daně) platit všichni, aby každý platil méně," dodal. Pokud jde o neplacení daní, stojí Itálie na špici Evropy. Ročně přichází o 190,9 miliardy eur (2,8 bilionu Kč), což představuje polovinu italských výdajů na zdravotnictví, napsala agentura AFP s odvoláním na zprávu organizace Tax Research LLP.

Migrační politika nynější vlády je podle Conteho úspěšnější než přístup předchozího kabinetu, ve kterém o migrační problematice rozhodoval šéf protiimigrační Ligy Matteo Salvini. Mezi body reformního plánu jsou i změny dvou přísných zákonů o bezpečnosti a migraci, které v předcházejícím kabinetu Salvini z pozice ministra vnitra prosadil. Nynější vláda nechce pokračovat v politice zavírání přístavů před plavidly s migranty. Od nástupu k moci v září se jí daří do jiných evropských zemí umístit 98 migrantů týdně, zatímco předtím to bylo 21 lidí, uvedl pětapadesátiletý Conte.

Salviniho současně kritizoval pro jeho přístup k moci. "To, co mě nejvíce zaráží, je způsob, jakým Salvini pojímá svou vedoucí pozici," uvedl nestranický premiér. "Považuji ho za záludný, protože má za to, že pro něj neplatí žádná omezení, a požaduje veškerou moc," myslí si Conte, podle něhož to vede k vážnému narušování ústavnosti.

"Vidíte, že veřejnou debatu už neovládá téma migrace, zmizelo z radaru. Dosáhli jsme výsledků bez pozdvižení," řekl premiér k taktice bývalého ministra vnitra. Salvini s Contem ohledně migrace nesouhlasí. Letos se podle něj do Itálie přes moře dostalo 11.439 migrantů, z toho 6304 od září, tedy od nástupu nové vlády, která znovu otevřela přístavy, citoval šéfa Ligy list la Repubblica.

Co se týče soudních řízení, má právník Conte za to, že ke spravedlivému rozhodnutí by měly stačit soudy první a druhé instance.

Conte řídí už druhou vládu sestavenou na základě výsledků voleb na jaře 2018. První nesourodou koalici vytvořilo M5S s protiimigrační Ligou. Salvini letos vyvolal vládní krizi - podle agentur chtěl dosáhnout předčasných voleb a zúročit popularitu Ligy, již by i nyní podle průzkumů hlas dalo 32 až 34 procent voličů. Jeho plán ale nevyšel, vládní koalici nakonec utvořily M5S a Demokratická strana.