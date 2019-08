Italský premiér Conte ohlásil demisi a konec své vlády

Řím - Italský premiér Giuseppe Conte dnes v parlamentu ohlásil svou demisi. Italská vláda, na níž se podílí Hnutí pěti hvězd (M5S) a kterou se rozhodla opustit koaliční Liga, podle něj končí. V projevu v italském Senátu, horní komoře parlamentu, Conte ostře kritizoval šéfa Ligy Mattea Salviniho, kterého obvinil, že staví své vlastní a stranické zájmy nad zájmy země.

Conte senátorům řekl, že demisi podává kvůli odchodu Salviniho strany z koalice. Premiér oznámil že dnes bude o svém rozhodnutí oficiálně informovat prezidenta Sergia Mattarellu. Ten by podle agentury AP mohl Conteho požádat, aby v čele kabinetu zatím zůstal a snažil se najít jinou většinu v parlamentu. Může také Conteho demisi přijmout a zprostředkovat sestavení nové vlády. Pokud se to nepodaří, může Mattarella rozpustit parlament. V Itálii by se tak mohly už v říjnu konat předčasné volby.

Ministerský předseda dnes v Senátu mimo jiné varoval, že Salviniho krok učiněný s cílem svrhnout vládu by mohl uškodit ekonomice. Conte zároveň šéfa Ligy obvinil, že se snaží těžit ze své rostoucí popularity a vyvolat předčasné volby, čímž ohrožuje chystané reformy. "Jeho rozhodnutí vystavují tuto zemi vážným rizikům," řekl premiér na adresu Salviniho, který projev před senátory sledoval podle agentury Reuters s kamennou tváří.

Salvini ohlásil odchod z vládní koalice před dvěma týdny. Tvrdil, že další spolupráce s M5S není kvůli názorovým rozporům dále možná, a vyjádřil přání, aby se co nejdříve konaly předčasné volby. Ty by mohly jeho stranu vynést do pozice nejsilnějšího politického hráče, protože podle preferencí je Liga nyní jasně nejsilnější a mohla by získat až 36 procent hlasů.