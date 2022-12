Italský politik podezřelý z korupce v EP si užíval nákladné dovolené, píše tisk

Milán - Bývalý italský europoslanec Pier Antonio Panzeri, který je vyšetřován z korupce v Evropském parlamentu, si se svými blízkými užíval nákladné dovolené za desítky tisíc eur. Píší to italská média, která nahlédla do vyšetřovacího spisu. Italská policie zadržela i manželku a dceru levicového politika. Soud je poslal v sobotu do domácí vazby a v příštích týdnech by měl rozhodnout o jejich vydání do Belgie.

Podle deníku La Repubblica se katarští emisaři obrátili na Panzeriho v letech 2016 až 2018, když byl europoslancem. Panzeri nebyl v roce 2019 do Evropského parlamentu znovu zvolen, vliv si ale udržoval skrze sdružení Fight Impunity, které o sobě tvrdí, že se angažuje ve prospěch posílení mezinárodní justice. V čele organizace působí také bývalá šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová či bývalý francouzský premiér Bernard Cazeneuve. Podle vyšetřovatelů Panzeri jednal ve prospěch Kataru a také Maroka.

Z obou zemí podle policie italský levicový politik získával vysoké částky, ze kterých financoval drahé dovolené a nákladný životní styl. Prostředky čerpal i z kreditní karty neznámého muže, kterého označuje přezdívkou "obr". O nekalých praktikách podle vyšetřovatelů věděly i dcera Silva Panzeriová a manželka Maria Dolores Colleoniová. Ta o aktivitách svého muže mluvila jako o "machinacích" a měla obavy z nákladného životního stylu své rodiny. "Nemůžeme si dovolit utratit za dovolené 100.000 eur jako loni," citují italské deníky z policejních odposlechů.

Obě ženy čelí obvinění ze členství ve zločinecké skupině, která se věnovala korupci a praní špinavých peněz. Za to jim hrozí až pět let vězení. Advokát obou žen uvedl, že se k případu nechce vyjadřovat, dokud nebude mít k dispozici celý spis, který musí Belgie zaslat do Itálie.

Významnou roli v kauze má vedle Panzeriho i další Ital v Evropském Parlamentu Francesco Giorgi. Ten působí jako asistent socialistického poslance Andrey Cozzoliniho, který není vyšetřován, a je partnerem místopředsedkyně Evropského parlamentu Evy Kailiové, která byla v rámci vyšetřování rovněž zadržena. Giorgi má s fungováním parlamentu, kde působí od roku 2009, velkou zkušenost.

Mezi zadrženými je italský odborář Luca Visentini, který šéfoval do listopadu evropské odborové centrále ETUC a nyní stojí v čele celosvětové centrály ITUC. Ta nechtěla zadržení svého šéfa komentovat.