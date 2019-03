Kvitfjell (Norsko) - Italský lyžař Dominik Paris vyhrál v Kvitfjellu po sobotním sjezdu i superobří slalom a před posledním super-G sezony má nejblíže k malému křišťálovému glóbu. Úřadující mistr světa pojede na finále Světového poháru do andorrského Soldeu s náskokem 44 bodů.

Před dnešním závodem v Kvitfjellu dělilo první čtyři lyžaře v pořadí disciplíny pouhých devět bodů a ani další neměli velký odstup. Nervozitu zvýšil ještě odložený start, protože kvůli sněžení a špatné viditelnosti se začalo o půl hodiny později. Paris startoval s číslem 7 a vyhrál o téměř půl sekundy.

Druhý skončil s mankem 43 setin domácí Nor Kjetil Jansrud před Švýcarem Beatem Feuzem, kterého Paris ještě může připravit o glóbus za sjezd. Čtvrté místo obsadil dosavadní lídr hodnocení super-G Vincent Kriechmayr z Rakouska.

"Moje výchozí pozice v boji o glóbus je teď optimální. Ale ostatní nejsou daleko a v Soldeu to bude hodně zajímavý souboj," řekl Paris po 14. pohárovém triumfu v kariéře a pátém v této sezoně.

Malý křišťálový glóbus devětadvacetiletý lyžař ještě nikdy nezískal, zlato na MS v Aare vybojoval před necelým měsícem. Po zlatém doublu v Kvitfjellu překonal o jedno vítězství slavného krajana Kristiana Ghedinu a je nejúspěšnějším Italem v rychlostních disciplínách.

Poslední super-G je v Soldeu na programu 14. března.

Výsledky SP ve sjezdovém lyžování v Kvitfjellu

Muži - super-G:

1. Paris (It.) 1:29,20, 2. Jansrud (Nor.) -0,43, 3. Feuz (Švýc.) -0,60, 4. Kriechmayr (Rak.) -0,82, 5. Ganong (USA) -0,89, 6. Kilde (Nor.) -0,93, 7. M. Caviezel (Švýc.) -1,00, 8. Roger -1,08, 9. Clarey (oba Fr.) a Innerhofer (It.) oba -1,13.

Průběžné pořadí super-G (po 6 ze 7 závodů): 1. Paris 330, 2. Kriechmayr 286, 3. Kilde 267, 4. Jansrud 266, 5. Mayer (Rak.) 255, 6. M. Caviezel 244.

Průběžné pořadí SP (po 32 z 38 závodů): 1. Hirscher (Rak.) 1408, 2. Pinturault (Fr.) 918, 3. Kristoffersen (Nor.) 808, 4. Paris 750, 5. Feuz 653, 6. Kriechmayr 634, ...148. Zabystřan (ČR) 4.