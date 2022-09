Italské strany se týden před volbami přou ohledně vztahů s Orbánem

Řím - Italské politické strany se týden před předčasnými parlamentními volbami, které se uskuteční v neděli, přou ohledně vztahu s maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Středolevicová Demokratická strana (PD) kritizovala pravicové Bratry Itálie a Ligu za podporu šéfovi maďarské vlády. Šéfka Bratrů Itálie Giorgia Meloniová, která se chce stát příští italskou premiérkou, dnes kritizovala údajnou protimaďarskou politiku, jejímž cílem je podle političky rozdělit členské státy Evropské unie, napsala dnes agentura AFP.

PD a další středové a levicové strany kritizovaly Bratry Itálie a Ligu za to, že jejich europoslanci nehlasovali minulý týden pro usnesení, podle kterého nelze Maďarsko považovat za plnohodnotnou demokracii. Podle europoslanců se v Maďarsku za vlády premiéra Orbána rozpadají právní stát, demokracie a základní práva. V neděli pak Evropská komise oznámila, že navrhuje odebrat Budapešti 7,5 miliardy eur z unijních fondů kvůli nedostatečnému potírání korupce a problematickému přidělování veřejných zakázek.

Šéf PD Enrico Letta v neděli na předvolebním mítinku se starosty své strany uvedl, že nechce, aby se Itálie vydala maďarskou cestou. "Nechceme Itálii, která se ohýbá před (ruským prezidentem Vladimirem) Putinem a Orbánem," řekl. Nedaleké setkání sympatizantů a představitelů Ligy v Pontidě označil za "maďarskou provincii". Podle levicového politika Itálie musí zůstat "v srdci Evropy" a ctít své spojenecké závazky.

Postup Evropského parlamentu a komise vůči Maďarsku dnes znovu kritizovala Meloniová. Podle ní tento přístup vytváří unii první a druhé kategorie, což tlačí Orbánovo Maďarsko do ruské náruče. Meloniová, jejíž Bratři Itálie mají šanci se v neděli stát největší stranou v italské parlamentu, označila otázku právního státu za "ideologickou hůl". "Musíme pracovat přesně opačným směrem - sblížit evropské národy, a ne rozdělovat a zvětšovat vzdálenost mezi nimi," řekla politička konzervativnímu deníku Il Giornale.

Pozice vůči Orbánovi ale není v pravicovém bloku, který je podle průzkumů favoritem voleb a mohl by získat většinu ve Sněmovně i Senátu, jednotná. Pro usnesení hlasovali v Evropském parlamentu zástupci strany Vzhůru Itálie bývalého premiéra Silvia Berlusconiho. Ten avizoval, že by jeho strana mohla odejít z koalice, pokud by její partneři nasadili protiunijní kurz. Podle sondáží by ale blok mohl mít většinu i bez Vzhůru Itálie, jejíž preference v poslední době spíše klesají.

Konečný výsledek bude ve velké míře záviset na tom, kolik křesel strany získají v jednomandátových obvodech, které tvoří tři osminy všech mandátů. Podle průzkumů má totiž pravicový blok na většině území velkou převahu nad dalšími stranami a koalicemi. Středolevicové strany mají šanci zvítězit v jednomandátových obvodech, kde křeslo získává kandidát s nejvyšším počtem hlasů, v "rudých regionech" ve středu Itálie a ve velkých městech. Zbývajících pět osmin mandátů se rozděluje poměrným systémem ve vícemandátových obvodech.

Minulý týden vyvolala velký zájem italského tisku zpráva amerického ministerstva zahraničí, podle které Rusko v uplynulých letech financovalo strany a politické představitele ve 20 zahraničních zemí. Část tisku spekulovala, že mezi financovanými stranami jsou i Liga či někteří pravicoví politici. Italský ministr zahraničí Luigi di Maio následovně uvedl, že v americké zprávě nejsou poznatky o italských stranách či politicích. Řím však ohledně této záležitosti zůstává v kontaktu s Washingtonem.