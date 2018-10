Řím - Italské vládní Hnutí pěti hvězd (M5S) nemůže splnit některé volební sliby, například zastavení výstavby plynovodu Trans Adriatic Pipeline (TAP) by Itálii přineslo pokutu 20 miliard eur (518 miliard Kč). Jihoitalská ocelárna Ilva, kterou chtělo M5S z ekologických důvodů zavřít, zůstává v provozu, a hnutí navíc podpoří daňovou amnestii, kterou prosadila koaliční strana Liga. Pozornost se nyní upírá na rychlodráhu TAV, která má spojit Turín a Lyon. Liga ji prosazuje, M5S je proti. Šéf protestního hnutí, vicepremiér Luigi Di Maio, v pondělí po vlně kritiky a výsměchu svou stranu vyzval, aby se semkla, napsala agentura Reuters.

Na protest proti tomu, že M5S projekt italské části plynovodu TAP podpoří, zapálili někdejší příznivci protestního hnutí v neděli v jihoitalském městě Melendugno vlajku M5S. Projekt za 40 miliard dolarů (přes 872 miliard Kč) by měl od roku 2020 dodávat do Evropy ročně kolem 16 miliard metrů krychlových zemního plynu a snížit její závislost na ruské surovině.

Trasa plynovou má vést z Ázerbájdžánu přes Gruzii, Turecko, Řecko, Albánii a pod mořem do jižní Itálie. Je součástí plánovaného jižního koridoru, jehož cílem je spojit země EU s novými zdroji zemního plynu. TAP se napojí na plynovod Transanatolian Pipeline (TANAP).

Hnutí M5S před volbami slíbilo, že pokud se dostane k moci, projekt zastaví. O víkendu ale Di Maio konstatoval, že práce na plynovodu budou pokračovat, protože kdyby se z projektu Itálie stáhla v nynější fázi, stálo by ji to 20 miliard eur. To vyvolalo kritiku i výsměch ze všech stran, i z hnutí samotného.

Di Maio se hájil tím, že se o pokutě dozvěděl až po volbách, když získal přístup k veškeré dokumentaci. Ministři z minulé vlády to odmítli s poukazem na to, že dokumentace byla veřejná.

"M5S slíbilo, že do dvou týdnů (v úřadu) TAP zastaví. Na základě tohoto slibu získalo hlasy. Po šesti měsících změnilo názor. My (Demokratická strana) jsme prohráli volby, Itálie ztratila čas. Di Maio ztratil tvář," uvedl v prohlášení někdejší šéf Demokratické strany Matteo Renzi.

Vedle plynovodu TAP a nepřerušeného provozu oceláren Ilva se nyní pozornost upírá na další velký plánovaný projekt, proti němuž se hnutí M5S vždy stavělo - na rychlodráhu TAV mezi Turínem na severozápadě Itálie a francouzským Lyonem na druhé straně hranic.

Ministr dopravy Danilo Toninelli z hnutí M5S nechal v červnu projekt pozastavit s tím, že chce nejprve vidět analýzu nákladů a přínosů této 270 kilometrů dlouhé trati.

Di Maio dnes podle turínského listu La Stampa Ligu, svého partnera ve vládní koalici, varoval, že pokud se rychlodráha TAV realizuje, M5S se zhroutí. Liga, která se opírá mimo jiné o podporu drobných podnikatelů na severu, projekt zahrnující 57kilometrový tunel pod Alpami podporuje. Tvrdí, že na severu podpoří obchod.