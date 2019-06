Italské herečce Ornelle Mutiové hrozí půl roku vězení

Řím - Italská herečka Ornella Mutiová by mohla strávit půl roku ve vězení, pokud do měsíce nezaplatí odškodné za zrušené představení, místo něhož letěla do Petrohradu na dobročinnou večeři celebrit s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. O rozhodnutí italského nejvyššího soudu informoval zpravodajský server BBC. Herečka v minulosti uváděla, že si nemůže dovolit uhradit 30.000 eur (přes tři čtvrtě milionu korun) odškodného.

Mutiová představení odřekla v prosinci 2010 kvůli údajné nemoci, dokonce poslala i falešnou neschopenku, podle níž měla zánět průdušek, horečku, kašel a chrapot. Na základě podvrženého dokumentu byla odsouzena za pokus o podvod.

Rozsudek ve čtvrtek potvrdil nejvyšší soud. Vedle pokuty 500 eur musí Mutiová jako náhradu škody zaplatit 30.000 eur divadlu Teatro Verdi ve městě Pordenone na severovýchodě Itálie. Pokud herečka odškodné nezaplatí, půjde na šest měsíců do vězení, napsal deník Corriere della Sera. Podle italských médií má Mutiová lhůtu jeden měsíc.

Během prvního procesu v roce 2015 herečka řekla, že na uhrazení odškodného nemá peníze. O dva roku později musela její rodina opustit římský byt kvůli dluhu 80.000 eur za nájem. Mutiová v minulosti médiím řekla, že si v Moskvě v roce 2016 koupila byt a chtěla by ruské občanství.

Charitativní večeře v roce 2010 se mimo jiné zúčastnili herci Gérard Depardieu, Vincent Cassel, Monica Bellucciová, Kurt Russell, Sharon Stoneová či Mickey Rourke.

Ornella Mutiová se narodila 9. března 1955 v Římě jako Francesca Romana Rivelliová neapolskému novináři a estonské sochařce. Její filmovou kariéru odstartoval režisér Damiano Damiani, který ji už jako čtrnáctiletou obsadil do hlavní role ve snímku Nejkrásnější manželka. V tomto mafiánském dramatu hrála po boku herce Alessia Orana, za kterého se za pět let provdala.

V Hollywoodu sice neprorazila, ale v Evropě natočila osm desítek snímků, v nichž režiséři sázeli zejména na její tajemný sexappeal. Často lámala mužům srdce v komediích i dramatech, z nichž k těm známějším patří Kronika ohlášené smrti či Swannova láska. V roce 2012 debutovala Mutiová i na jevišti.