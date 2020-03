Italská vláda zavádí kvůli koronaviru karanténu pro celou zemi

Řím - Italská vláda od úterý zavede karanténu pro celou zemi, aby se bránilo dalšímu šíření nového koronaviru. Podle agentur Reuters a DPA to dnes večer oznámil na tiskové konferenci premiér Giuseppe Conte. Lidé by podle něj kromě cestování měli omezit i pohyb na veřejnosti. Až do 3. dubna se také prodlouží uzavření škol v celé zemi. Všechny Italy vyzval premiér k odpovědnosti.

"Chystám se podepsat dekret, který bychom mohli shrnout do věty ´Zůstávám doma´. Itálie se stane ochrannou zónou," prohlásil Conte před novináři. "Všichni se musíme něčeho vzdát. Epidemii zvládneme, pokud přijmeme ještě drastičtější opatření k ochraně našich obyvatel, nebudeme vytvářet (dílčí uzavřené) červené zóny, nýbrž celá Itálie se stane ochrannou zónou," uvedl Conte. Nelze podle něj ztrácet čas.

Neměla by se omezovat veřejná doprava. Lidé by tak podle Conteho měli mít možnost se dopravit do zaměstnání. Vláda ale také zakázala konání všech sportovních akcí do 3. dubna. Týká se to i fotbalové ligy, která se nesmí hrát ani bez diváků.

Zpřísnění opatření premiér oznámil krátce poté, co civilní ochrana oznámila nejnovější údaje o šíření koronaviru. V Itálii už se potvrdilo od minulého měsíce 9172 případů nákazy, z toho 463 osob zemřelo. V současnosti je potvrzeno 7985 nakažených, 724 lidí se dosud z nákazy zotavilo.

Od druhé poloviny února země přijala řadu opatření proti šíření nákazy, zprvu zejména pro sever země, kde je situace nejhorší. Minulý týden mimo jiné uzavřela v celé zemi na dva týdny školy.

Od neděle vláda výrazně zpřísnila opatření, označované za "drastické", když nařídila až do 3. dubna karanténu pro region Lombardie a pro 14 provincií v dalších regionech. Opatření, na jehož základě by lidé neměli tyto oblasti opouštět, se dotklo zhruba 16 milionů lidí, což je asi čtvrtina italské populace.