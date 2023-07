Italská vláda varuje před vedrem, v Aténách úřady opět zavírají Akropolis

Řím/Atény - Jihem Evropy prochází vlna extrémních veder, píše web stanice BBC. Podle italského ministerstva zdravotnictví platí dnes nejvyšší výstraha pro 15 italských měst včetně turistických destinací jako jsou Řím, Florencie nebo Boloňa. Takzvaný rudý stupeň varování signalizuje možné riziko i pro zdravé jedince; lidé v nejvíce zasažených měst by se měli vyhnout přímému slunci mezi 11:00 a 18:00. Pokyny ministerstva obsahují také doporučení jak uchovávat potraviny, jak konzumovat alkohol či kávu nebo jak používat klimatizaci.

Teploty moří i pevniny sleduje pomocí satelitů Evropská vesmírná agentura (ESA). Extrémní podmínky by v nejbližších dnech mohly podle ESA nastat také ve Španělsku, Francii, ale i Německu a Polsku. V České republice by o víkendu mohlo být až 38 stupňů Celsia.

Nejtepleji v historii měření bylo v Evropě v srpnu 2021 na Sicílii, kde naměřili 48,8 stupně Celsia. Meteorologové varují, že k podobným hodnotám by se teploty na italském ostrově mohly přiblížit také v příštích dnech.

Za současnou vlnu veder podle odborníků stojí anticyklóna Kerberos, kterou by měla vystřídat další anticyklóna Chárón, jež přinese ještě vyšší teploty. "Opravdové vedro teprve přijde... ty nejvyšší teploty čekáme v úterý a ve středu," citovala italská tisková agentura Adnkronos italského meteorologa Mattiu Gussoniho. Proudění vzduchu naopak způsobuje pokles tlaku a neklidné, chladnější počasí nad Britskými ostrovy, píše BBC.

Jako anticyklónu neboli tlakovou výši meteorologové označují oblast vyššího tlaku vzduchu v atmosféře, který klesá k zemskému povrchu; v Evropě v letním období bývá tento jev spojen s nulovou oblačností či srážkami a maximálně se slabým větrem.

V Aténách bude až 39 stupňů Celsia, úřady opět zavírají Akropolis

Úřady v řecké metropoli se dnes opět rozhodly v odpoledních hodinách omezit přístup do Akropolis i jejího Parthenónu, jedné z nejslavnějších řeckých starověkých památek. Příčinou jsou zdravotní rizika, která pro turisty představuje přetrvávající vedro, v Aténách by dnes mohlo být až 39 stupňů Celsia, píše řecký server eKathimerini.

Akropolis je kvůli své vyvýšené poloze s nedostatkem stínu ze zdravotního hlediska ve vedru rizikovější než zbytek města. Starověká památka, kterou ročně navštěvují miliony lidí, zůstane nepřístupná až do 17:00 místního času, uvádí server France24. V Aténách pak zavírají některé parky, a to nejen kvůli zdraví návštěvníků, ale i kvůli zvýšenému riziku vzniku požárů.

Dočasnou úlevu od vedra by podle meteorologů mohly přinést déšť a oblačnost na severu země v regionu Východní Makedonie a Thrákie dnes po poledni a brzy odpoledne. Egejské ostrovy by zase mohl mírně ochladit silný vítr, který by měl vát od neděle do středy. Ve zbytku Řecka se však teploty budou pohybovat mezi 28 a 41 stupni Celsia, přičemž nejtepleji má být na poloostrově Peloponés a v regionu Thesálie. Vysoké teploty podle serveru eKathimerini mohou způsobit i zpoždění na železnici kvůli nutnosti snížit maximální rychlost vlaků.