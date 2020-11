Italská vláda trvá na uzavření zimních areálů během svátků

Řím - Italská vláda trvá na uzavření lyžařských areálů během vánočních a novoročních svátků. Kabinet to oznámil při jednání s předsedy krajských rad, píše dnes agentura ANSA. Regionální představitelé vládu vyzvali, aby uzavřela hranice, pokud provoz v zimních střediscích zatím nepovolí. O pravidlech, která budou platit během vánočních svátků, chce italská vláda rozhodnout do konce tohoto týdne.

"Sjezdovky a zařízení určená pro zimní dovolenou otevřou, až epidemie oslabí, doufejme za měsíc či měsíc a půl," uvedl ministr pro vztahy s regiony Francesco Boccia. Podle italské vlády trvá riziko, že by kvůli velkému počtu lidí mohla vzniknout v lyžařských areálech nová ohniska nákazy koronavirem.

Proti úplnému zastavení provozu sjezdovek a vleků jsou i nadále předsedové krajských rad na severu Itálie. "Pokud ale vláda rozhodne, že nejsou naplněné podmínky pro zimní dovolenou, tak je nezbytné, aby byly ihned vyčleněné finance pro kompenzace podnikatelským provozům," uvedl předseda rady kraje Piemont Alberto Cirio, kde se nachází například středisko Sestriere.

Regiony podporují úsilí italské vlády, aby pro lyžování v Alpách platila stejná pravidla. "Zavření lyžařských středisek musí být sjednáno na evropské úrovni, jinak, kdyby se například Rakousko rozhodlo sjezdovky otevřít, by se vytvořilo mezi oblastmi nerovné postavení," uvedl ve čtvrtek předseda autonomní oblasti Trento Maurizio Fugatti, kde se nachází oblíbená letoviska jako Madonna di Campiglio.

V případě, že by se země na společných pravidlech nedohodly, představitelé regionů vyzvali vládu, aby uzavřela hranice. Kabinet zvažuje, že by státy, kde by bylo lyžování o Vánocích povoleno, zařadil na seznam rizikových zemí. Cestující z těchto oblastí, mezi kterými je v současnosti také Česká republika, se musí prokázat při příjezdu do Itálie negativním testem či nastoupit karanténu.

Pro evropskou koordinaci se vyjádřila ve čtvrtek i kancléřka Angela Merkelová. Německo podobně jako Itálie či Francie má v úmyslu nechat lyžařské areály během svátků zavřené. Na největší odpor iniciativa zatím narazila v Rakousku. Koordinovaný evropský přístup ve středu odmítl rakouský kancléř Sebastian Kurz.

Jak uvádí francouzský deník Le Monde, přeshraniční lyžařský turismus o Vánocích znepokojuje i francouzské politiky. Na nerovné postavení oblastí upozornil premiéra Jeana Castexe dopis poslanců. "Kdokoliv z Francie bude moci odjet lyžovat do zahraničí, kde budou pravidla méně přísná," uvedl poslanec Vincent Rolland, který byl zvolen v alpské oblasti Savojsko. Část lyžařských areálů ve Francii navíc provozuje sjezdovky i na švýcarské straně Alp.

Švýcarsko, které je jedinou zemí v Alpách, kde je možné v současnosti lyžovat, není členem Evropské unie a pravidla pro provoz zimních areálů navíc nestanovuje centrální vláda, ale jednotlivé kantony. "Jsem kategorický: během Vánoc se ve Wallisu bude lyžovat a jíst v restauracích," uvedl deníku Le Monde předseda tohoto kantonu Christophe Darbellay, kde se nachází známá střediska jako Zermatt či Sion.