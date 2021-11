Italská prokuratura se zabývá večírky, kde se údajně dobrovolně přenáší nákaza

Milán - Prokuratura v italském Bolzanu se zabývá soukromými večírky, které lidé údajně navštěvují, aby se dobrovolně nakazili koronavirem. O fenoménu informovaly lékařské úřady v Jižním Tyrolsku, kde se těchto akcí podle nich účastní hlavně mladí lidé. Několik účastníků již skončilo v nemocnici a na jednotce intenzivní péče, uvedla stanice Sky.

Podle lékařů se lidé chtějí nakazit koronavirem, aby získali protilátky a potvrzení do covidového certifikátu. To je možné dostat po dobu do 180 dní od uzdravení z nemoci. Dalšími možnostmi je se nechat naočkovat či mít negativní test. Covidový certifikát je v Itálii nezbytný například pro vstup na pracoviště, do barů či posiloven.

Jihotyrolský zástupce regionálního koordinátora reakce na epidemii covidu-19 Patrick Franzoni uvedl, že zdravotnické úřady již zaznamenaly řadu případů, kdy se lidé nakazili na těchto setkáních. "V uzavřené místnosti, kde je pozitivní osoba s variantou koronaviru delta, se lehce nakazí pět až deset lidí," uvedl Franzoni.

O dobrovolný přenos nákazy se podle něj pokoušejí především mladší lidé, kteří podceňují nebezpečnost nemoci covid-19. "Mnozí si myslí, že je to taková chřipka. Ale popravdě řečeno dopady mohou být dlouhodobé a mladí také mohou skončit v nemocnici," uvedl Franzoni.

Podle úřadů je mezi obyvateli Jižního Tyrolska výrazně menší zájem o očkování. Proočkovanost v regionu na hranici s Rakouskem je o více než deset procentních bodů nižší než ve zbytku Itálie. Dokončené očkování proti covidu-19 mají bezmála tři čtvrtiny Italů.