Italská premiérka Meloniová ve Varšavě ujistila o podpoře Ukrajiny

Varšava - Italská premiérka Giorgia Meloniová dnes po setkání s polským premiérem Mateuszem Morawieckým ve Varšavě ujistila, že Ukrajina může spoléhat na Itálii, a to i přes názorové rozdíly ve vládní koalici. Informovala o tom polská média i zahraniční agentury. Ukrajina se už téměř rok brání ruské invazi.

"Samozřejmě, že Ukrajina může spoléhat na Itálii, protože Itálie od začátku podporovala Ukrajinu finančně, vojensky a humanitárně," uvedla premiérka. "Byli jsme a budeme stát po boku Ukrajiny, na naši podporu může spoléhat i Polsko," zdůraznila na tiskové konferenci. Poděkovala Polsku za "výjimečnou práci, kterou dělá ve prospěch Ukrajiny".

Součástí italské vládní koalice jsou i proruští politici Matteo Salvini a zejména bývalý premiér Silvio Berlusconi, pokládaný za osobního přítele ruského prezidenta Vladimira Putina, uvedla agentura AFP. Právě Berlusconi před několika dny kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, což mu vzápětí vyneslo pokárání od šéfky vlády s připomínkou, že pevná podpora Ukrajiny je zakotvena ve vládním programu a potvrzena hlasováními vládní koalice v parlamentu.

Meloniová pokračuje v politice svého předchůdce Maria Draghiho, který se loni v červnu vydal do Kyjeva v doprovodu francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a německého kancléře Olafa Scholze.

"Itálie si dokonale uvědomuje, co se děje na Ukrajině, a cítí, jak je to důležité pro budoucnost Evropské unie," zdůraznil Morawiecki a ocenil shodu názorů s Meloniovou jak v pohledu na ruskou agresi, tak na budoucnost Evropy. "Někteří podlehli různým iluzím, ale italská a polská vláda hledí na tyto problémy shodně. Společně dodáváme (Ukrajincům) zbraně a jednali jsme o dalších dodávkách, a to proto, aby co nejdříve byl zase mír," dodal.

Návrat do normálnosti - tedy zvládnout energetickou a hospodářskou krizi a zkrotit inflaci - podle polského premiéra vyžaduje, aby Ukrajina porazilo Rusko za podpory svobodného světa. "Máme na to stejný názor a cítíme podobnou odpovědnost," řekl.

Polsko a Itálie si kromě toho podle Morawieckého přejí i "normální Evropu", ve které by bylo možné bez překážek obchodovat a hospodařit. Konkrétně by chtěly Evropu složenou ze silných států, nikoli federalizovanou EU. "Sdílíme demokratické a křesťanské hodnoty. Chceme unii silných států, ne utopické vize centralizované moci kdesi v Bruselu. To není náš pohled na Evropu. EU bude globálním hráčem tehdy, kdy bude výslednicí sil a zájmů všech členských států," řekl Morawiecki o "jednotě Itálie a Polska" v přístupu k vnitřním problémům EU.

Meloniová do Polska zavítala poprvé od doby, kdy loni v říjnu stanula v čele středopravé vlády po vítězství v parlamentních volbách. Morawiecki se podle vládního mluvčího ve středu ve Varšavě setká i s českým premiérem Petrem Fialou, který bude v polské metropoli u příležitosti návštěvy amerického prezidenta Joea Bidena, a ve čtvrtek v Kodani s šéfkou dánské vlády Mette Frederiksenovou.