Italská premiérka Giorgia Meloni ve středu navštívila Prahu

Česko má zájem prohloubit vztahy s Itálií v obraně, energetické bezpečnosti, kultuře nebo ve vesmírných technologiích. Po středečním jednání v Praze s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou to na tiskové konferenci řekl předseda vlády Petr Fiala. S Meloniovou řešili například normu Euro 7, migraci, bezpečnostně-strategické otázky, obrannou spolupráci a energetiku. Italská premiérka by do evropského energetického mixu ráda více zapojila sever Afriky.

Tématem jednání byla také reforma evropské azylové a migrační politiky. Meloniová podle Fialy v evropských orgánech přichází s řadou návrhů, které mají českou podporu.