Italská pravice nabídla do volby prezidenta tři jména, další strany je odmítly

Řím - Italská pravice, která má největší počet volitelů italského prezidenta, nabídla do nejvyššího úřadu tři nová jména. Jedná se o bývalého předsedu Senátu a konzervativního filozofa Marcella Peru, exministryni školství a starostku Milána Letizii Morattiovou a někdejšího prokurátora v Benátkách Carla Nordia, informovala agentura ANSA. Levicové strany a Hnutí pěti hvězd ale jména odmítly a vyzvaly k dalšímu jednání. V dnešním druhém kole prezidentské volby převážily prázdné lístky a nová hlava státu zvolena nebyla.

Podle výpočtů italských médií mohou středopravicové strany počítat s nejvyšším počtem volitelů. K této části politického spektra se hlásí 430 až 450 členů zhruba tisícového sboru zákonodárců a zástupců regionů, kteří vybírají nového prezidenta.

"Nabízíme tuto trojici jmen k diskuzi a doufáme, že ji nikdo nebude vetovat," uvedl vůdce pravicové Ligy Matteo Salvini. Již dříve vůdci italské pravice uvedli, že poslední prezidenti měli blízko spíše ke středolevicovému bloku, a proto by v zájmu politické rovnováhy měl být zvolen prezidentem člověk spíše pravicové orientace.

Šéf Demokratické strany Enrico Letta uvedl, že pravice přinesla "kvalitní jména", o kterých lze vést diskuzi. Později ale jeho strana společně s Hnutím pěti hvězd a dalšími parlamentními spojenci vydala prohlášení, ve kterém kandidáty pravice odmítla. "Nemyslíme si, že kolem těchto jmen lze vytvořit rozsáhlou podporu, která je nyní nutná," stojí v prohlášení. Strany vyzvaly k jednání ve středu a nenabídly další jména. Letta vyzval všechny významné stranické vůdce, aby jednali nepřetržitě, dokud najdou shodu nad jedním kandidátem.

Dva z nových kandidátů v minulosti působili v politice v barvách pravice. Pera byl v letech 2001 až 2006 předsedou Senátu a proslul jako konzervativní filozof vystupující na ochranu "křesťanských kořenů Evropy". Na toto téma vydal společně s kardinálem Josephem Ratzingerem, pozdějším papežem Benediktem XVI., v roce 2004 knihu. Morattiová, která se přiženila do rodu mocných ropných magnátů, působila na začátku století jako ministryně školství ve vládách Silvia Berlusconiho. Proti její reformě školství vyšly do ulice stovky tisíc studentů. Později se stala milánskou starostkou, svůj mandát ale neobhájila. V loňském roce se vrátila do veřejných funkcí, když se stala radní pro zdravotnictví regionu Lombardie. Nordio, bývalý prokurátor v Benátkách, který je nyní v penzi, proslul svými kritickými názory na italské soudnictví a názorovou nezávislostí na hlavních stavovských organizacích státních zástupců.

O prezidentský post stále usiluje i nynější premiér Mario Draghi. Vůči jeho zvolení jsou strany zatím chladné.

Jak média očekávala, ani dnes zákonodárci a zástupci regionů prezidenta nezvolili. Třetí kolo začne ve středu v 11:00 a stejně jako v pondělí a dnes budou ke zvolení zapotřebí dvě třetiny sboru. Od čtvrtého kola minimum potřebné pro zvolení klesá na polovinu volitelů.

jkh ank