Italové začínají na ME snít o titulu, touží uspět i pro zraněného Spinazzolu

Mnichov - Za zcela zasloužený označil trenér italských fotbalistů Roberto Mancini postup svých svěřenců do semifinále mistrovství Evropy. "Squadra Azzura" porazila lídra žebříčku FIFA Belgii 2:1, a přestože nepatřila před turnajem k nejužšímu poli favoritů, začíná již opatrně snít o titulu. Italové by trofej chtěli získat i pro zraněného Leonarda Spinazzolu, jenž si v závěru duelu poranil Achillovu šlachu a opustil hřiště na nosítkách.

"Tohle si nezasloužil. Byl jedním z našich nejlepších hráčů na turnaji, a i kdyby příští zápasy nehrál, bude jím pro nás nadále. Jsme velmi smutní. To, co se mu stalo, vypadá velmi vážně," řekl na tiskové konferenci Mancini. "Je to pro nás velká ztráta. Zkusíme se dostat úplně přes všechny už jen kvůli němu," citovala agentura Reuters útočníka Lorenza Insigneho.

Právě jeho gól na 2:0 ve 44. minutě byl rozhodující trefou italského týmu, který postoupil do semifinále ME poprvé po devíti letech. Ačkoliv Belgičané ještě do přestávky snížili zásluhou proměněné penalty Romelua Lukakua, týmu z Apeninského poloostrova se dařilo ve druhé části jejich tlak aktivitou nebo později rozkouskovanou hrou otupit.

"Myslím, že se teď fotbalem opravdu bavím. Nikdy jsem nehrál s takovým úsměvem na tváři jako teď. Je to jako jít si zahrát s kamarády, když jsem během týdne doma. Podle mě hrají takhle uvolněně všichni a to je naše tajemství," uvbedl Insigne. Jeho trefa byla 90. italským gólem vstřeleným pod vedením trenéra Manciniho. "Jsem šťastný, že tam ten míč zapadl. Byl to skvělý gól, ale hlavní je, že jsme vyhráli," konstatoval ofenzivní hráč Neapole.

Triumf náležitě oslavila italská média. List Gazzetta dello Sport psal o "báječné Itálii", Corriere dello Sport popsal večer proti Belgii jako "magický." Italové neprohráli na mezinárodní scéně na 32. zápas po sobě, čímž vylepšili vlastní maximum. Belgičany porazili ve čtvrtém z posledních pěti vzájemných duelů a na ME včetně kvalifikace vyhráli 15. zápas za sebou, čímž stanovili nový rekord.

"Byla to zasloužená výhra. Chlapci byli v utkání perfektní. Teprve až posledních deset minut jsme začali být pasivnější, protože jsme byli unavení, ale jinak jsme hru kontrolovali a mohli jsme klidně dát i víc gólů," uvedl Mancini.

V další fázi Italové narazí 6. července na Španělsko, které po penaltách vyřadilo Švýcarsko. Půjde o reprízu posledního osmifinále ME, kdy "Sqaudra Azzura" před pěti lety zvítězila 2:0. Zároveň jde ale o jediný italský triumf za posledních osm vzájemných zápasů.

"Musíme v těchto výkonech dál pokračovat. Ještě jsme nic nedokázali. Je třeba zmobilizovat síly na tenhle závěr, držet hlavy dole a dál makat," prohlásil Insigne a Mancini dodal: "Čím výše postupujete, tím narážíte na těžší výzvy. Víme, že je před námi ještě dlouhá cesta, ale pro tentokrát si ještě chvíli užijeme tuhle výhru."