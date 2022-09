Italové rozhodují o složení nového parlamentu, šanci zvítězit má pravice

Řím - Italové dnes v předčasných volbách rozhodují o složení nového parlamentu. Největší šanci na úspěch má blok pravicových stran, který by podle některých odhadů mohl získat většinu mandátů. Vůdkyně pravicových Bratrů Itálie Giorgia Meloniová by se pak mohla stát první italskou premiérkou. Volební místnosti se uzavřou ve 23:00 SELČ.

Jak poznamenala agentura AP, hlasování se odehrává ve velmi náročné době pro celou Evropu, kdy zejména kvůli dopadům ruské invaze na Ukrajinu raketově rostou účty za energie. Západ přitom prochází zkouškou, zda zůstane jednotný, pokud jde o jeho postoj k ruské agresi.

Pravicové strany Italům slibují prosazování národních zájmů v Evropské unii, striktnější politiku proti migraci, větší podporu rodinám a porodnosti, ale i snížení daňové zátěže živnostníků. Nejsilnější soupeř, středolevá Demokratická strana, chce pokračovat v práci, kterou započal kabinet premiéra Maria Draghiho.

Zveřejňování předvolebních průzkumů je dva týdny před volbami zakázáno, podle těch posledních byla mezi voliči nejpopulárnější právě strana Bratři Itálie. Italové by si tak mohli zvolit první krajně pravicovou vládu od konce druhé světové války.

"Dnes můžete pomoci psát dějiny," napsala ráno na twitteru vůdkyně strany Bratři Itálie Giorgia Meloniová. Šéf středolevé Demokratické strany (PD) Enrico Letta pak zveřejnil svou fotografii z volební místnosti se vzkazem pro voliče, ať se jim hlasování vydaří.

Voleb se může zúčastnit téměř 51 milionů hlasujících. Průzkumy nicméně odhadovaly nižší volební účast než v roce 2018, kdy k volebním urnám přišlo kolem 73 procent voličů, což je na italské poměry rekordně málo. Mnozí voliči se médiím svěřili, že už jsou z politiky za poslední roky otrávení. Jen od posledních voleb se v zemi vystřídaly tři koaliční vlády a každou z nich vedl někdo, kdo nekandidoval.

Pohled zahraničního tisku se zaměřil hlavně na Meloniovou. Politička původem z Říma se angažuje v politice od 90. let a stihla být členkou mládežnické organizace Italského sociálního hnutí (MSI). V této straně se v poválečné Itálii angažovali nostalgici fašistického režimu a MSI dlouho vedl bývalý vysoký představitel kolaborantské Republiky Saló a šéf režimního antisemitského časopisu La difesa della razza (Na ochranu rasy) Giorgio Almirante.

Meloniová sedí v parlamentu od roku 2006 a v letech 2008 až 2011 byla ministryní pro mládež. V této funkci navštívila v roce 2009 Prahu, aby uctila památku Jana Palacha.

Meloniová odmítá, že by byla fašistkou, ačkoliv její strana si ponechává symbolické odkazy na MSI. Britskému časopisu The Spectator sdělila, že v Británii by byla členkou Konzervativní strany a ve Spojených státech republikánkou.