Italové čekali na gól mezi elitou přes 447 minut

Bratislava - Hrdinou dne na hokejovém mistrovství světa v Bratislavě se stal italský útočník Angelo Miceli. Pětadvacetiletý rodák z Montrealu se postaral o konec utrpení, které se nováčkovi mezi elitou protáhlo na 447 minut a 42 vteřin. Právě tak dlouho se Jihoevropané nedokázali prosadit proti nejlepším týmům.

Až dodnes byl posledním střelcem Italů v elitní skupině MS útočník Michele Marchetti, jenž před dvěma lety v Kolíně nad Rýnem vyrovnal v čase 4:21 na 1:1 v souboji s domácím Německem, které nakonec vyhrálo 4:1. Od té doby usilovali Italové o gól marně v dalších 22 třetinách, naprázdno vyšli v následujících šesti utkáních.

Příjmení Marchetti přitom figuruje v italském výběru i tentokrát, obránce Stefano je o osm let starší Micheleho bratr. Svěřenci kanadského kouče Claytona Beddoese prohráli v Bratislavě postupně se Švýcary (0:9), Švédy (0:8), Lotyši (0:3), Rusy (0:10) a Čechy (0:8).

Občas měli smůlu, dnes jim naopak proti Norsku pomohla i porce štěstí. Na začátku 43. minuty vystřelil od modré čáry Armin Helfer, před brankovištěm projíždějícího Miceliho trefil kotouč do nohy a skončil za zády norského gólmana Hernika Holma.

Jako kdyby i tento moment nejlépe symbolizoval, že italským náboženstvím je fotbal. Bude ještě nějakou dobu trvat, než Italové budou moci pomýšlet na vylepšení historicky nejlepšího umístění v podobě čtvrtého místa z MS 1953.

Italové sice na MS zdaleka nemají tolik fanoušků jako tradiční hokejové velmoci, přesto se po Miceliho trefě Zimní stadion Ondreje Nepely rozvibroval. Bouřlivě slavil nejen střelec, ale i takřka devět tisíc diváků v hledišti, včetně těch norských, dobrovolníci na chodbách i řada novinářů a fotografů v tiskovém středisku. Mnozí si po chvilce radostně zakřičeli znovu, když sudí posvětili gól nohou i na videu.

"Už jednou nám gól v turnaji od videa odvolali. Takže když šli tu brankovou situaci přezkoumat i tentokrát, napadlo mě, že je to tu zas. Naštěstí z toho byl tentokrát gól. Je to pro nás hodně těžký turnaj. Angelo si připsal náš první gól, teď se k němu musíme přidat i my ostatní," prohlásil italský obránce Sean McMonagle.

Italové si nakonec odnesli další debakl, tentokrát 1:7, ale Micelimu už nemohl nikdo sebrat roli zachránce. I díky dlouho očekávanému gólu bylo jasnou volbou, kdo bude hráčem utkání na italské straně.

Jedna černá série skončila, jiná však nadále pokračuje. Poslední výhru v nejvyšším patře světového hokeje si Italové vychutnali 11. května 2014 v Minsku, když ve druhém vystoupení na šampionátu porazili Francii po obratu 2:1. Výhru tehdy trefil člen současného týmu Markus Gander.

Od té doby o ní usilovali Italové v 18 zápasech marně. Získali během této šňůry porážek jediný bod, a to hned v úvodu MS 2017. V Kolíně nad Rýnem prohráli 2:3 v prodloužení se Slováky, které tehdy v čase 58:56 zachránil při hře bez gólmana vyrovnávacím gólem Libor Hudáček.