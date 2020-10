Itálie zvažuje povinné testy na covid pro příchozí z ČR

Praha - Itálie zvažuje zavedení povinného předložení negativních testů na nemoc covid-19 pro lidi přijíždějící z Česka. Informaci rakouské tiskové agentury APA dnes potvrdilo ČTK české ministerstvo zahraničí. Návrh zatím nebyl schválen, o opatření dnes podle ministerstva rozhodnou italské úřady.

"Takový návrh existuje, zatím ale nebyl v Itálii schválen. Pokud by k tomu došlo, znamenalo by to pravděpodobně možnost cestování z ČR do Itálie pouze s negativním testem," oznámila dnes ČTK mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová. Podrobnější informace o opatření bude podle ní Česko mít až poté, co bude případně návrh schválen.

Doposud Itálie požadovala negativní testy na covid-19 jen pro přijíždějící z Chorvatska, Řecka, Malty, Španělska a některých francouzských regionů. Podle APA by nově museli předkládat testy, pokud bude návrh schválen, i lidé z Velké Británie, Nizozemska, Belgie a Česka.

Negativní test na covid-19 požadují po lidech cestujících z České republiky také další země, jejichž seznam najdou lidé na tzv. mapě cestovatele na webu ministerstva zahraničí.