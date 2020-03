Itálie ruší další tradiční cyklistické závody

Siena (Itálie) - Etapový závod Tirreno-Adriatico a tradiční cyklistický monument Milán-Sanremo se v březnu kvůli opatřením proti šíření koronaviru v Itálii neuskuteční. Pořadatelská společnost RCS, která už ve čtvrtek musela zrušit jarní klasiku Strade Bianche, dnes oznámila, že vzhledem k vládnímu nařízení všechny závody odkládá. Bude se ale snažit najít náhradní termíny.

Zrušení nebo odložení závodů bylo prakticky jisté už od středečního večera, kdy italská vláda nařídila, aby se všechny sportovní akce minimálně do 3. dubna konaly bez diváků. Strade Bianche se mělo jet v Toskánsku tuto sobotu, Tirreno-Adriatico bylo na programu od 11. do 17. března a Milán-Sanremo 21. března. Neuskuteční se ani závod Kolem Sicílie od 1. do 4. dubna.

Kvůli šíření nového typu koronaviru už byl koncem února předčasně ukončen etapový závod Kolem SAE a některé týmy stále zůstávají v Abú Zabí v karanténě. Další stáje na vývoj situace zareagovaly přerušením sezony, některé se odhlásily jen z italských závodů.

Etapový závod Paříž-Nice ve Francii by se měl od 8. do 15. března jet podle plánu. Nad jeho obsazením ale zatím visí otazník. V pelotonu se objeví Zdeněk Štybar z týmu Deceuninck-Quick Step, který měl startovat v Itálii stejně jako Petr Vakoč ze stáje Alpecin-Fenix.

"Místo italských závodů, které byly odloženy kvůli koronaviru, pojedu Paříž-Nice," oznámil dnes na sociální síti Štybar, který v roce 2015 Strade Bianche vyhrál.

Itálie je epicentrem nákazy koronaviru v Evropě. Eviduje bezmála 4000 případů, nemoci COVID-19 na Apeninském poloostrově podlehlo 148 lidí.