Itálie prosazuje, aby alpská střediska měla přes Vánoce zavřeno

Letecký pohled na lyžaře v rakouském středisku Zell am See. Ilustrační foto. ČTK/AP/Matthias Schrader

Řím/Vídeň/Paříž - Italská vláda chce, aby lyžařská střediska v Alpách zůstala kvůli koronaviru přes Vánoce a Nový rok zavřená, a plánuje přesvědčit i další alpské země, aby alespoň do ledna na své sjezdovky lyžaře také nepouštěly. Italský premiér o tom dnes jednal s šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Francie dnes oznámila, že lyžování přes Vánoce nejspíš také neumožní, Rakousko chce v případě uzavření středisek získat finanční kompenzace pro jejich provozovatele.

"S (německou kancléřkou Angelou) Merkelovou a (francouzským prezidentem Emmanuelem) Macronem pracujeme na společných evropských pravidlech," uvedl v pondělí italský premiér Giuseppe Conte. Podle něj znamenají zimní prázdniny na horách výrazné riziko šíření nákazy koronavirem, a to i za předpokladu, že budou na sjezdovkách i vlecích platit přísná hygienická pravidla.

"Vše, co se točí kolem zimních prázdnin, to prostě kontrolovatelné není," řekl Conte. "Dovolené na sněhu si jednoduše nemůžeme dovolit," dodal. "Vzhledem k aktuálnímu počtu nakažených není otevření sjezdovek možné. Jinak hrozí riziko, že případů nákazy bude opět přibývat," vysvětlil šéf italského zdravotního ústavu (ISS) Franco Locatelli. Sjezdovky by se podle předpokladů měly otevřít nejdříve 10. ledna příštího roku.

Itálie chce docílit toho, aby svá střediska nechaly přes svátky zavřená i ostatní alpské země tak, aby nedocházelo k přesunům výrazného počtu lyžařů a milovníků zimních sportů mezi jednotlivými oblastmi. Vláda také čelí tlaku alpských regionů jako jsou Benátsko, Lombardie či Jižní Tyrolsko, podle nichž bude mít uzavření středisek smysl jen v případě, že ho bude uplatňovat nejen Itálie, ale i další alpské země. Jednáním o společných pravidlech byl podle deníku Corriere della Sera pověřen diplomatický poradce premiéra Piero Benassi.

Agentura Reuters připomněla, že italská alpská střediska utrží ročně kolem 11 miliard eur a celá třetina tržeb připadá právě na období Vánoc a Nového roku.

Rozhovory Itálie už začala s Francií a Německem. Prezident Emmanuel Macron dnes ve svém projevu o uvolňování restrikcí oznámil, že lyžařská střediska ve Francii zůstanou s největší pravděpodobností během vánočních a novoročních svátků zavřená. Pro společnou dohodu ohledně lyžařské turistiky se vyslovil i bavorský premiér Markus Söder. "Pokud chceme nechat otevřené hranice, potřebujeme jasnou dohodu týkající se lyžování," citovala jej agentura DPA. Logické by podle něj bylo, kdyby lanovky nefungovaly nikde a dovolená v Alpách by nešla zrealizovat v žádné zemi.

O zavedení společných pravidel v Alpách však bude nutné přesvědčit také Rakousko, Slovinsko či Švýcarsko. Rakouský ministr financí Gernot Blümel dnes řekl, že pokud by se v rámci unijní dohody střediska měla otevřít až po Vánocích, bude žádat pro provozovatele finanční náhrady. Podle něj by rakouská střediska přišla asi o 2,4 miliardy eur a měla by získat odškodné až do výše 80 procent této částky.

V současnosti má v Alpách lyžařská střediska v provozu pouze Švýcarsko. V zemi je otevřeno deset areálů, a to včetně Davosu či Zermattu. V ostatních zemích je provoz sjezdovek a vleků pro neprofesionální sportovce výrazně omezen či zakázán opatřeními proti šíření koronaviru.

Úmysl italské vlády nechat o vánočních svátcích lyžařské areály zavřené okamžitě vyvolal i protesty podnikatelů i celých alpských regionů. Guvernér Benátska Luca Zaia řekl, že začátek lyžařské sezony není třeba odsouvat a že provozovatelé jsou na něj připravení a hodlají dodržovat přísná hygienická opatření.