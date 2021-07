Itálie podle expertů vyhrála zaslouženě, formát ME byl podle nich nespravedlivý

Praha - Experti oslovení ČTK se shodli, že Italové vyhráli fotbalové mistrovství Evropy naprosto zaslouženě. Vedle výběru "squadry azzury" je zaujali Dánové, kteří došli až do semifinále. Šampionát po celém kontinentu byl podle nich s ohledem na rozdílné cestování jednotlivých týmů nespravedlivý, což se ukázalo tím, že do semifinále prošly jen celky, které hrály celou skupinu doma. Vysoký počet vstřelených branek experti připisují mimořádné kvalitě útočníků.

"Itálie vyhrála jednoznačně zaslouženě. Podle mě to byl nejlepší tým na šampionátu. Měli jen slabší poločas v osmifinále proti Rakousku, možná ještě prodloužení v semifinále se Španělskem, jinak turnaj zvládli herně i výsledkově skvěle. Mají šňůru 34 zápasů bez porážky, což je neuvěřitelné. I náročností a stylem hry si zasloužili vyhrát," řekl bývalý kapitán české reprezentace Tomáš Sivok.

Italové v nedělním finále porazili Anglii na penalty, po prodloužení skončil zápas 1:1. "U každého z mančaftů, které se dostaly do čtvrtfinále, byly náznaky, že by mohly pomýšlet na to být ve finále. Ale myslím si, že Itálie si to celkově zasloužila nejvíc. Po celou dobu turnaje Italové prokazovali, že jsou výborní nejenom do defenzivy, ale na rozdíl od ostatních mančaftů byli nebezpeční a velice kvalitní i do ofenzivy. Potvrdili to i ve finálovém zápase. I když prohrávali, furt si za tím šli a naprosto zaslouženě vyhráli," řekl asistent trenéra Bohemians 1905 Erich Brabec.

"Myslím si, že Italové vyhráli zaslouženě. Už když hráli s námi přípravu (4:0), ukázali, že jsou ve fazoně. Ze začátku šampionátu hráli ještě líp než pak ve vyřazovací fázi, nicméně si drželi vysokou výkonnost. Pak se mi hodně líbili Dánové, kteří byli největším překvapením turnaje společně s námi. V semifinále pak podle mě dojeli na cestování do Baku. V prodloužení proti Anglii už šlapali vodu," uvedl jablonecký kouč a bývalý trenér české reprezentace Petr Rada.

Kouč českých vicemistrů Evropy z roku 1996 Dušan Uhrin starší moc nedovedl pochopit tah anglického trenéra Garetha Southgatea, který v závěru prodloužení vystřídal a s výhledem na penaltový rozstřel poslal na trávník mladíky.

"Když jsme my kopali penalty (v semifinále Eura 1996) proti Francii, šli tam ti, kteří to kopou - starší a zkušení. Na závěr šel kopat Kadlec. Nechápu trenéra Anglie, proč tohle udělal. Podle mě to zkonil. Kdyby tam nechal zkušené hráče, bylo by to asi o něčem jiném. Ti mladí věděli, že celá Anglie jde po tom vítězství, a psychickou zátěž neustáli," mínil Uhrin.

Do semifinále prošly čtyři z šesti týmů, které odehrály všechny tři zápasy skupiny doma. "Mělo to velký vliv na to, jak celý turnaj probíhal. Kolik kdo nacestoval kilometrů a jak mohl po zápasech regenerovat. To, že v semifinále byly čtyři týmy, které hrály základní skupiny doma, nebyla náhoda," upozornil Brabec.

Český tým, který musel cestovat, vypadl ve čtvrtfinále v dalekém Baku s Dánskem. "Určitě to hrálo velkou roli. Je znát, že každé tři dny cestujete někam jinam. Například my jsme měli přelet do Ázerbájdžánu a bylo vidět, že kluci od 60. minuty s Dánskem už trošku šlapali vodu. Za mě bylo nespravedlivé, že týmy jako Anglie, Nizozemsko a Itálie si hrajou skupinu doma a v uvozovkách béčkové týmy musí všude lítat. Možná se to neprojeví ve skupině, ale potom se to začne kumulovat. Myslím, že je to nespravedlivé," doplnil Sivok.

Mistrovství podle expertů potvrdilo, že na mezinárodní úrovni rozhodují detaily. "Fotbal se posunul. Tým jako Portugalsko má na každém postu známé jméno. Jsou sice kvalitní dopředu, ale mají obrovská okna dozadu, protože se třeba tři čtyři hráči nevrátí. Dnes je fotbal tak náročný, že rozhodují i maličkosti, což na tomhle Euru bylo jednoznačně vidět. Dnes už fotbal bez běhání, náročnosti a podřízení se týmu nejde. I český nároďák to ukázal. Ne, že bychom měli fantastické hráče individuálně, ale taktikou, nasazením a týmovým výkonem jsme došli tam, kam jsme došli," řekl Sivok.

"Strašně se mi líbil rychlý přechod do útoku v podání Italů nebo Dánů. Bylo to na tři čtyři dotyky. Ti hráči to měli naučené, je radost se na to dívat. Jste v obraně a najednou jste u soupeřova vápna. Italové odešli od catenaccia (propracované obrany) a hráli výborný fotbal. Přechodová fáze fantastická," vyzdvihl Rada.

Expertům se zápasy na šampionátu většinou líbily. Padlo 142 branek, což je rekordní průměr 2,78 na utkání. "Je to kvalitou hráčů. Na mistrovství Evropy se koncentrují nejlepší z nejlepších. Ti byli samozřejmě i na předchozích šampionátech, ale fotbal je čím dál tím dynamičtější. Hráči, kteří se dostávají do šancí, je dokážou proměňovat daleko víc, než to bylo v minulých letech," podotkl Brabec.

"Je to dané kvalitou útočníků, nepotřebují tolik šancí. My jsme dali šest gólů a pět z toho dal Schick. Lewandowski dal tři góly, i když Polsko vypadlo. Jsou to prostě útočníci světového formátu, prakticky v každém týmu někdo takový je," řekl Rada.