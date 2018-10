Praha - Fotbalisté Itálie díky gólu v nastavení vyhráli 1:0 v Polsku a udrželi šanci na postup do play off Ligy národů. Současně odsoudili domácí k sestupu z elitní skupiny a oddálili postup Portugalska, které mohla do vyřazovacích bojů posunout bezbranková remíza.

Úřadující mistry Evropy, kteří v neděli vyhráli 3:1 v přípravě ve Skotsku, dělily od postupu pouhé okamžiky, pak ale zápas v Chorzówě ve druhé minutě nastavení rozhodl Cristiano Biraghi. Italové si díky jeho první reprezentační brance připsali úvodní výhru v soutěži a se čtyřmi body jsou druzí. První Portugalci mají šest bodů, zatímco třetí Poláci jsou kvůli horší bilanci s Itálií prvním sestupujícím celkem nové soutěže.

Naopak postup do nejvyšší skupiny mají na dosah Rusové, kteří díky brankám Romana Neustädtera a Denise Čeryševa porazili 2:0 Turecko. Oslavit ho můžou už v dalším kole v polovině listopadu, kdy jim ho může zajistit bodová ztráta Švédů v Turecku.

Rusové vedou tabulku skupiny B2 se sedmi body, druhé Turecko je se třemi mimo hru, protože oba dnešní soupeře už čeká jen jeden zápas. Pořadím tak může zamíchat ještě poslední Švédsko, které má na kontě jeden bod, ale bude hrát ještě dvakrát. Nejprve s Tureckem a poté s Ruskem, s nímž v prvním duelu remizovali 0:0.

Ve skupině C4 promarnilo Srbsko velkou šanci přiblížit se postupu, když jen remizovalo 0:0 v Rumunsku. Domácí totiž ve 44. minutě přišli po červené kartě o stopera Gabriela Tamase. Rozhodčí navíc za jeho zákrok nařídil penaltu, jenže Dušan Tadič branku přestřelil. Hosté poté zahodili i další šance.

Srbové tak stále vedou tabulku s osmi body o bod před Černou Horou, která dnes porazila 3:0 Litvu. O další bod zpět je třetí Rumunsko, zatímco Litva prohrála i čtvrté utkání a je bez bodu poslední.

Fotbalová Liga národů:

Skupina A3:

Polsko - Itálie 0:1 (0:0)

Branka: 90.+2 Biraghi.

Tabulka:

1. Portugalsko 2 2 0 0 4:2 6 2. Itálie 3 1 1 1 2:2 4 3. Polsko 3 0 1 2 3:5 1

Skupina B2:

Rusko - Turecko 2:0 (1:0)

Branka: 20. Neustädter, 78. Čeryšev.

Tabulka:

1. Rusko 3 2 1 0 4:1 7 2. Turecko 3 1 0 2 4:6 3 3. Švédsko 2 0 1 1 2:3 1

Skupina C1:

Izrael - Albánie 2:0 (1:0)

Branky: 8. Hemed, 83. Saba.

Tabulka:

1. Izrael 3 2 0 1 4:2 6 2. Skotsko 2 1 0 1 3:2 3 3. Albánie 3 1 0 2 1:4 3

Skupina C4:

Rumunsko - Srbsko 0:0

ČK: 44. Tamas (Rum.).

Litva - Černá Hora 1:4 (0:3)

Branky: 88. Baravykas - 10. a 45.+1 z pen. Mugoša, 35. Kopitovič, 86. Zorič.

Tabulka:

1. Srbsko 4 2 2 0 5:2 8 2. Černá Hora 4 2 1 1 6:3 7 3. Rumunsko 4 1 3 0 4:3 6 4. Litva 4 0 0 4 2:9 0

Skupina D3:

Ázerbájdžán - Malta 1:1 (0:1)

Branky: 53. Abdullajev - 37. Muscat.

Faerské ostrovy - Kosovo 1:1 (0:1)

Branky: 50. Jönsen - 9. Rashica.

Tabulka:

1. Kosovo 4 2 2 0 6:2 8 2. Ázerbájdžán 4 1 3 0 5:2 6 3. Faerské ostrovy 4 1 1 2 4:7 4 4. Malta 4 0 2 2 4:8 2