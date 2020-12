Itálie na Vánoce omezí možnost pohybu, zakáže cesty mezi regiony

Řím - Itálie kvůli koronaviru přes vánoční svátky podstatně omezí možnost pohybu a zakáže lidem cestovat mezi jednotlivými regiony. Znamená to, že většina Italů nebude moci odjet například na dovolenou do hor či k moři nebo navštívit příbuzné, kteří žijí mimo jejich domovskou oblast. Opatření, které bude platit od 21. prosince až do 6. ledna, schválila italská vláda v noci na dnešek, uvedla agentura ANSA.

V Itálii se nyní epidemická situace zlepšuje, vláda ale chce zpřísněním předejít tomu, aby se nákaza šířila během svátků, kdy lidé hodně cestují. Výjimku mají ti, kdo cestují kvůli práci nebo ze zdravotních důvodů. Ještě přísnější má být omezení ve sváteční sny 25. a 26. prosince a 1. ledna, kdy lidé nesmějí opustit svou domovskou obec.

Ministr zdravotnictví Roberto Speranza ale zároveň oznámil, že vydá opatření, podle něhož se všechny italské regiony od neděle dostanou mezi takzvané žluté zóny, tedy oblasti s nejnižší mírou rizika. To mimo jiné znamená, že se budou moci otevřít všechny obchody a v provozu budou i bary a restaurace, které však musejí zavírat už v 18:00.

Šedesátimilionová Itálie ve středu hlásila bezmála 21.000 nových případů nákazy koronavirem, oproti minulému týdnu to byl pokles zhruba o 5000. Celkem se v zemi od února nakazilo 1,6 milionu lidí, 57.045 pacientů s covidem-19 zemřelo.