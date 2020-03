Itálie má už více obětí než Čína, prudký nárust ve Španělsku

Berlín/Peking/Washington - Počet obětí nového koronaviru ve Španělsku stoupl za posledních 24 hodin o 209 na celkem 767 mrtvých, což představuje 30procentní nárůst. Itálie registruje už 3405 obětí koronaviru, víc než Čína. Počet případů nákazy v Německu za 24 hodin podle Institutu Roberta Kocha narostl o rekordních 2801 na 10.999. Mrtvých je podle něj 20. Čínské město Wu-chan, považované za epicentrum současné pandemie koronaviru, poprvé od jejího začátku nehlásí žádné nové případy nákazy. V Číně ale přibývá importovaných případů infekce. Americký prezident Trump podepsal balíček opatření. Obsahuje bezplatné testování nebo nemocenskou pro nakažené lidi. V Íránu má koronavirus dalších 149 obětí, mrtvých už je 1284.

V Itálii za posledních 24 hodin zemřelo 427 pacientů nakažených novým koronavirem, a země tak s celkovým počtem 3405 obětí registruje již více mrtvých než Čína. Informoval o tom na tiskové konferenci šéf italské civilní ochrany Angelo Borrelli. V Číně dosud zemřelo 3245 lidí s nemocí COVID-19 z celkového počtu více než 80.000 nakažených. Počet případů nákazy v Itálii se za poslední den zvýšil o 5322 (téměř 15 procent) na 41.035. Podle agentury Reuters vzestup počtu nemocných o více než 5000 znamená, že epidemie nabrala vyšší tempo, než v minulých dnech. Ve středu přibylo 4207 nových případů, v úterý 2989. Podle Borrelliho se zatím z koronavirózy zotavilo 4440 lidí. Na jednotkách intenzivní péče je naproti tomu 2498 pacientů, kteří kvůli těžkému průběhu nemoci potřebují podporu dýchacího přístroje. Itálie je v současnosti epicentrem pandemie, tisíce nově nakažených však denně registrují i další evropské státy. Vážná situace je například ve Španělsku, které je se 767 mrtvými čtvrtou nejpostiženější zemí po Itálii, Číně a Íránu. V rámci Itálie je nadále nejkritičtější situace v Lombardii, kde registrují 19.884 nakažených a 2168 mrtvých.

Ve Španělsku za 24 hodin zemřelo 209 lidí, má celkem 767 obětí

Počet obětí nového koronaviru ve Španělsku stoupl za posledních 24 hodin o 209 na celkem 767 mrtvých, což představuje 30procentní nárůst. Počet nakažených vzrostl o čtvrtinu na 17.147 případů, informovala agentura Reuters s odvoláním na ministerstvo zdravotnictví.

Podle údajů ministerstva se dosud vyléčilo 1107 nakažených. Španělsko je nyní čtvrtou nejhůře postiženou zemí na světě - po Číně, kde epidemie na přelomu roku začala, Itálii a Íránu.

Ve Španělsku platí celostátní nouzový stav a karanténa. Jsou uzavřené školy i většina veřejných míst. Populace čítající 46 miliónů nemá vycházet z domova, pokud nejde nakoupit potraviny, do nemocnice nebo lékárny.

V Německu počet nakažených rekordně stoupl a překonal 10.000

Počet případů nákazy novým typem koronaviru v Německu za 24 hodin podle Institutu Roberta Kocha narostl o rekordních 2801 na 10.999. Institut spadající pod německé ministerstvo zdravotnictví informoval o číslech aktuálních k dnešní půlnoci na svém webu. Mrtvých na nemoc COVID-19 je podle úřadu 20. Němečtí politici vzhledem k aktuálnímu vývoji uvažují o přijetí dalších opatření.

Nejvyšší nárůst za 24 hodin zaznamenala nejpostiženější a nejlidnatější spolková země Severní Porýní-Vestfálsko, kde potvrzených případů přibylo 661 a celkem je jich 3033. Rychlý vzestup počtu infikovaných hlásí také Bádensko-Württembersko (546) a Bavorsko (449). Když se vezme do úvahy počet obyvatel jednotlivých spolkových zemí, tak nepostiženější je severoněmecký Hamburk, kde se koronavirem v průměru infikovalo 23,46 obyvatel z každých 100.000.

Institut Roberta Kocha růst počtu případů označuje za "exponenciální". Bavorský premiér Markus Söder dnes na vývoj reagoval apelem na obyvatele této spolkové země sousedící s Českem. Zároveň je varoval, že pokud nezačnou dobrovolně dodržovat preventivní opatření proti koronaviru, vyhlásí zákaz vycházení.

Stejný krok nevylučují ani další politici, včetně berlínského primátora Michaela Müllera, který je znepokojen tím, že řadu Berlíňanů dosavadní opatření, k nimž patří uzavření škol a školek i většiny obchodů, vedla především k tomu, že volný čas tráví společně ve velkých skupinách v parcích nebo na venkovních hřištích. Někteří podle něj dokonce organizují speciální "koronavirové párty".

Berlín kvůli epidemii na zdejším výstavišti staví speciální novou kliniku pro 1000 pacientů. Hotová by mohla být už za 20 dní. Východoněmecké Sasko-Anhaltsko dnes oznámilo, že až do 19. dubna pro turisty uzavírá veškeré hotely a kempy. Největší německé maloobchodní řetězce s potravinami zase apelovaly na zákazníky, aby nenakupovali zbytečně velké množství jídla. Komplikuje to podle nich zásobování. Potravin je ale i nadále dostatek, ujistily.

Ze zahraničí se zatím i za pomoci vlády vrací stále další němečtí občané. Ve středu jich přistálo asi 7500, nejčastěji z Egypta, Tuniska a Maroka. O víkendu se má vrátit dalších 20.000 Němců.

Velmi napjatá je nadále situace na dálnici A4 směrem k polským hranicím, kde je zhruba 30kilometrová kolona nákladních aut, která zde musí kvůli nově zavedeným hraničním kontrolám čekat. I když už kontroly ode dneška nejsou z polské strany tak přísné, čekají zde někteří řidiči i desítky hodin. S jejich zásobováním pomáhá Červený kříž i armáda.

Ta je podle ministryně obrany Annegret Krampové-Karrenbauerové připravena i na další podobné akce. Nasazeno může být v případě potřeby i na 75.000 rezervistů. Boj s koronavirem bude podle ministryně maratonem.

Bavorský premiér pohrozil zákazem vycházení

Pokud obyvatelé Bavorska nezačnou dobrovolně dodržovat preventivní opatření proti koronaviru, vyhlásí tato německá spolková země zákaz vycházení. Dnes tím Bavorům podle agentury DPA pohrozil zemský premiér Markus Söder.

"Když se mnozí lidé dobrovolně neuskrovní, pak nezbude nic jiného, než jako k jedinému nástroji přikročit k celobavorskému zákazu vycházení," uvedl Söder v dnešním prohlášení zemské vlády.

Söder opětovně zdůraznil, že situace je velmi vážná, zároveň obyvatele ujistil, že Bavorsko nikoho neopustí. "Nenecháme vás v této krizi samotné," uvedl.

Dosavadní opatření jsou podle Södera tvrdá, ale nezbytná, aby se podařilo zastavit šíření nákazy. "Nesmíme připustit druhý Heinsberg," dodal s odkazem na okres Heinsberg v Severním Porýní-Vestfálsku, který se stal hlavním ohniskem nákazy v Německu.

EK vytvoří fond krizových zásob s rouškami či ventilátory

Evropská komise vytvoří fond zásob zdravotnických ochranných pomůcek či ventilátorů potřebných v boji se šířící se koronavirovou nákazou. Bude k dispozici státům, kterým pro akutní potřeby chybí. Oznámil to dnes eurokomisař pro krizové řízení Janez Lenarčić.

Některé evropské země se v současnosti potýkají s nedostatkem roušek, respirátorů či plicních ventilátorů. Část států včetně Francie, Německa či Česka na to zareagovala úplným či částečným zákazem vývozu potřebného zboží, na což si stěžují jiné země. Podle komise by k řešení tohoto problému mohlo přispět i vytvoření rezervní kapacity.

"Bude využívána k podpoře členských států, které mají nedostatek vybavení potřebného k péči o nakažené pacienty, ochraně zdravotnických pracovníků a zpomalení šíření viru," uvedl Lenarčić.

Fond podle něho komise vytvoří nejdříve, jak to bude možné. Budou v něm mimo jiné plicní ventilátory a další vybavení pro jednotky intenzivní péče, ochranné pomůcky, vakcíny a léky či potřeby pro laboratoře.

Brusel již vypsal několik tendrů na nákup ochranných prostředků a nemocničního vybavení. Pořizovat by měl začít v těchto dnech. Mezi státy by je poté měl distribuovat v rámci systému společných nákupů, do nichž se přihlásila většina unijních zemí. Celou situaci však komplikují zmíněné zákazy vývozů a další omezení, kvůli nimž nebylo pro komisi jednoduché sehnat dodavatele a některá řízení se zdržela.

Wu-chan nehlásí žádný nový případ nákazy

Čínské město Wu-chan, odkud se na začátku letošního roku do světa rozšířil nový typ koronaviru, dnes poprvé od začátku nynější pandemie nehlásí žádný nový potvrzený případ nákazy. Informovala o tom dnes čínská národní zdravotní komise. V Číně ale přibývá importovaných případů infekce, za středu jich bylo 34 oproti úterním třinácti. To vyvolává obavy z možné druhé vlny nákazy.

Pokud se 14 dní v řadě neobjeví ve Wu-chanu žádný nový případ nemoci COVID-19, uzavírka města bude postupně zrušena, napsal dnes s odvoláním na epidemiology čínský list China Daily. "Předpokládáme, že nové případy se zcela přestanou objevovat v polovině nebo koncem tohoto měsíce," prohlásila Li Lan-ťüan, ředitelka čínské státní laboratoře pro diagnózu a léčbu infekčních nemocí.

Jedenáctimilionový Wu-chan přijal 23. ledna přísná karanténní opatření, která mimo jiné lidem zakazovala město opouštět či do něj přijíždět. Lidé museli zůstat uzavření doma, měli dovolenou jen krátkou vycházku na nákup v určených hodinách. Podle čínské státní televize CCTV nyní obyvatelé Wu-chanu již smějí jít na procházku v okolí svého bydliště.

V pevninské části nejlidnatější země světa Číny se koronavirem, který způsobuje nemoc COVID-19, nakazilo doposud 80.928 lidí. Infekci podlehlo 3245 pacientů, kromě zhruba stovky všichni v provincii Chu-pej, jejíž je Wu-chan metropolí. Za středu přibylo osm mrtvých, z toho šest jich bylo ve Wu-chanu.

Většina případů nákazy novým koronavirem je nyní v Číně importovaných; jedná se tedy o nemocné, u nichž se nákaza prokázala po příjezdu do Číny ze zahraničí. Celkem jich je asi 190. Agentura DPA k tomu píše, že ve valné většině jde o Číňany, kteří se vrátili do vlasti často v přesvědčení, že tam přečkají nejhorší období pandemie. Lidé, kteří do Číny přijedou, musejí zpravidla do karantény.

Vedení čínské finanční metropole Šanghaje dnes přidalo na seznam dalších osm zemí, jež považují za natolik rizikové, že cestující, kteří je v posledních dvou týdnech navštívili, musejí být umístěni do čtrnáctidenní karantény. Mezi nově přidanými zeměmi je i Česká republika, informovala dnes agentura Reuters.

Jižní Korea, která se v posledních čtyřech dnech za sebou dostala pod stovku nových případů denně, dnes hlásí dalších 152 nemocných. Z nich 97 připadá na město Tegu, kde testy tento týden potvrdily přítomnost viru u 74 klientů domu s pečovatelskou službou. V souvislosti s tímto případem místní úřady zahájily rozsáhlé testování ve všech podobných zařízeních ve městě. Žije v nich více než 33.000 osob.

V Jižní Koreji se koronavirem nakazilo celkem 8565 lidí, počet obětí se zvýšil o dvě na 93.

Světová zdravotnická organizace (WHO) minulý týden uvedla, že epicentrum pandemie koronaviru se přesunulo do Evropy. Nejsilněji zasaženou zemí je Itálie.

Trump podepsal balík opatření proti COVID-19, testy budou zdarma

Americký prezident ve středu podepsal balíček opatření pro boj s novým typem koronaviru v hodnotě kolem 100 miliard dolarů (asi 2,5 bilionu korun). Informoval o tom Bílý dům. Spojené státy tak nově zajistí bezplatné testování na koronavirus, nemocenské pojištění pro všechny zaměstnance zasažené nákazou nebo potravinovou pomoc.

Dříve ve středu balíček drtivou většinou schválil americký Senát, minulý týden prošel Sněmovnou reprezentantů.

Zaměstnanci budou mít nárok až na dva týdny dovolené v případě, že se u nich potvrdí nákaza koronavirem, nebo se s ní budou léčit. Nárok na ni bude mít i ten, komu lékař nebo úřady nařídí karanténu.

Ve Spojených státech se koronavirem zatím nakazilo více než 8500 lidí a mezi středeční šestou hodinou ranní a šestou hodinou večerní přibylo 2300 potvrzených případů. Podle internetových stránek televize CNN se to očekávalo, protože dostupných je nyní více testů.

Trumpova administrativa připravuje velký balík na podporu americké ekonomiky v hodnotě až bilionu dolarů.

Rusko ohlásilo první úmrtí spojené s epidemií koronaviru

Rusko dnes ohlásilo první úmrtí na nemoc COVID-19, kterou způsobuje nový koronavirus. Nákaze podlehla 79letá žena, která se léčila v Moskvě, uvedla agentura Interfax s odvoláním na operativní štáb, který sleduje vývoj infekce v Moskvě. Ruské úřady dnes ohlásily 52 nových případů, čímž celkový počet nakažených stoupl na téměř dvě stovky.

Žena, která trpěla několika chronickými chorobami, podlehla zápalu plic, napsal list Kommersant na svém webu. Podle premiéra Michaila Mišustina není důvod "propadat panice", dodala agentura AFP.

"Pacientku ve věku 79 let hospitalizovali 13. března. Od 14. března se léčila na soukromé klinice, než ji po dvou dnech přemístili do nemocnice specializované na infekční choroby, kde byla v izolaci. Test na koronavirus byl pozitivní. Vzhledem k potížím s dýcháním byla nasazena intenzivní terapie," uvedl štáb.

Všichni blízcí zesnulé pacientky jsou pod dohledem lékařů, nevykazují však vážné příznaky nákazy.

V Rusku bylo až dosud zjištěno 147 případů nákazy koronavirem, pět lidí se uzdravilo. Dnes operativní štáb ohlásil podle deníku Vedomosti dalších 52 případů. Celkový počet nakažených vzrostl na 199, z toho 188 Rusů a 11 cizinců. Dalších 22.000 lidí je pod dohledem lékařů. Koronavirus se zatím objevil ve 23 z 85 regionů země. Nejvíce případů je v Moskvě, celkem 98, dodal deník.

Koronavirus má v Íránu dalších 149 obětí, mrtvých už je 1284

Nový koronavirus si za uplynulých 24 hodin v Íránu vyžádal dalších 149 mrtvých, celkem v zemi nemoci už podlehlo 1284 lidí. Počet nakažených v islámské republice, která je koronavirem nejpostiženějším státem na Blízkém východě, vystoupal na 18.407. S odvoláním na sdělení íránského ministerstva zdravotnictví o tom informovala agentura Reuters. Ve středu Írán hlásil 147 nových úmrtí, v úterý 135.

"Máme 149 nových úmrtí za uplynulých 24 hodin, bilance mrtvých stoupla na 1284. Bohužel se včera (ve středu) potvrdilo 1046 nových nákaz," uvedl náměstek íránského ministra zdravotnictví Alírezá Raísí.

U mnoha lidí nový koronavirus provází jen mírné či středně vážné příznaky, jako jsou teplota a kašel. U některých, zejména starších osob a lidí s jinými zdravotními potížemi, může ale nemoc mít mnohem vážnější průběh a být provázena zápalem plic. Většina nakažených se zotaví. U lidí s mírným průběhem to trvá zhruba dva týdny, u těžších případů to může být i šest týdnů. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) umírají na koronavirus 3,4 procenta infikovaných.

Podle agentury AP má devět z deseti případů nákazy novým koronavirem na Blízkém východě íránskou stopu. Nejprve íránské úřady podle agentury nepřiznávaly, jak velkou hrozbu nákaza představuje, v uplynulých dnech ale zintenzivnily testování, začaly uzavírat šíitské svatyně a vyzvaly obyvatele, aby se zdržovali doma.

Austrálie a Nový Zéland zavírají hranice

Austrálie kvůli šíření koronaviru zakazuje lidem, kteří nejsou jejími občany a ani v této zemi nemají trvalý pobyt, vstup na své území. Dnes to oznámil premiér Scott Morrison. Opatření začne platit od pátečního večera. Stejné nařízení dnes vydal i Nový Zéland, tam ale vstoupí v platnost už od čtvrteční půlnoci místního času (pátek 12:00 SEČ). Informuje o tom agentura Reuters.

"Okolo 80 procent případů, které v Austrálii máme, jsou lidé, kteří se virem nakazili v zámoří nebo ti, kteří přišli do přímého kontaktu s někým, kdo se ze zámoří vrátil," vysvětlil na dnešní tiskové konferenci australský premiér. Jeho novozélandská kolegyně Jacinda Ardernová řekla, že všech 28 případů infekce v její zemi souvisí s lidmi, kteří byli v zahraničí.

V Austrálii je skoro 640 potvrzených případů nákazy koronavirem, šest z nich na nemoc COVID-19, kterou virus způsobuje, zemřelo.

Šéf australské vlády ve středu upozornil, že opatření proti šíření koronaviru budou trvat nejméně šest měsíců. Zakázal shromáždění více než stovky lidí v uzavřených prostorech.

Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová dnes lidem vzkázala, že není důvod, aby vykupovali zboží v obchodech, prodejny jsou podle ní dostatečně zásobené.

WHO: Africké státy by se měly připravit na nejhorší

Šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus vzkázal africkým státům, že by se kvůli šíření koronaviru měly připravit na nejhorší. Informoval o tom dnes zpravodajský web BBC. Dosud koronaviru v Africe podlehlo 16 lidí, šest v Egyptě, dalších šest v Alžírsku, dva v Maroku a po jednom v Súdánu a v Burkině Faso. Afrika tak zatím zůstávala nejméně zasaženým kontinentem, odborníci se však obávají, že zdravotnický systém mnoha afrických států by začal pod náporem koronavirové epidemie kolabovat.

"Afrika by se měla probudit... v jiných zemích jsme viděli, jak se šíření viru po určitém bodu zlomu zrychlí," řekl šéf WHO.

Burkina Faso ve středu ohlásila první oběť koronavirem způsobené nemoci COVID-19 v subsaharské Africe. Pacientkou byla dvaašedesátiletá členka zákonodárného sboru, která trpěla diabetem. Jihoafrická republika mezitím ve středu zaznamenala prudký nárůst v počtu infikovaných. Většina ze 116 osob se nakazila v Evropě, ve 14 případech šlo o lokální přenos.

První tři případy nákazy dnes ohlásil Mauricius. Dva nakažení pracovali na výletní lodi a je jim 21 a 25 let, třetím je 59letý britský turista. Ostrovní stát uzavřel školy a na dva týdny zakázal vstup turistům.

V jihovýchodní Keni mezitím podle BBC skupina mladíků ubila k smrti muže, kterého podezírala, že je nakažený koronavirem. Mladíci na něj zaútočili, když se vracel domů z práce v rybářské vesnici Msambweni a podle jeho slov tvrdili, že je nakažený. Muž zraněním podlehl v nemocnici, pachatelé však dosud zadrženi nebyli a policie případ vyšetřuje. Keňa zatím zaznamenala sedm případů nákazy a v uplynulých dnech zavedla řadu restriktivních opatření.