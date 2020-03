Itálie má už přes 6000 obětí, v Německu se vyléčilo 2800 lidí

Berlín/Madrid/Řím/Londýn/Paříž - V Itálii zemřelo dalších 602 nakažených koronavirem, celkem má země 6078 obětí; počet dosud nakažených vzrostl o necelých 5000 na téměř 64.000. Počet obětí koronaviru stoupl také ve Španělsku, Francii a Velké Británii. Premiér Johnson vzkázal Britům, aby zůstali doma. Zavírá se většina obchodů. V Německu už se z nemoci COVID-19 vyléčilo přes 2800 lidí.

V Itálii za posledních 24 hodin zemřelo dalších 602 lidí nakažených koronavirem, celkem tak počet obětí nemoci COVID-19 v této zemi vzrostl na 6077, tedy zhruba o jedenáct procent. Informoval o tom deník Corriere della Sera s odvoláním na místní úřad civilní ochrany. Nákaza se nově potvrdila u 4789 lidí, čímž celkový počet případů potvrzených od února dosáhl téměř 64.000.

Za posledních 24 hodin zaznamenala Itálie už druhý den po sobě menší počet dalších úmrtí i nově nakažených. V neděli hlásila civilní obrana 651 dalších úmrtí a 5560 nových případů, přitom v sobotou oznámila 793 dalších úmrtí a 6557 nových případů. I přes stále vysoká čísla je v posledních dvou dnech vidět zpomalení, ač závěry se z toho zatím dělat nedají, uvedla místní média. Šéf civilní obrany Angelo Borrelli nicméně už v neděli vyjádřil naději, že trend bude pokračovat.

Podle dnešních údajů je nyní v Itálii 50.418 nakažených koronavirem, z toho je zhruba polovina v domácím ošetřování a 3204 leží na jednotkách intenzivní péče. Z dosud 63.927 potvrzených případů se 7432 lidí uzdravilo.

Nejvíce nakažených je stále v regionu Lombardie, kde je nyní 18.910 infikovaných, z toho na 10.450 je hospitalizováno.

Itálie je druhou nejhůře postiženou zemí nemocí COVID-19, kterou způsobuje koronavirus, jenž se začal šířit loni koncem roku z Číny. Čína dosud zaznamenala přes 81.000 případů nákazy a téměř 3300 obětí. Ve světě se už potvrdilo skoro 370.000 nakažených, z toho na 16.100 lidí zemřelo a 101.000 se vyléčilo.

Johnson vzkázal Britům, aby zůstali doma, a oznámil nová omezení

Britský premiér Boris Johnson dnes v projevu k občanům Spojeného království řekl, že koronavirová pandemie představuje největší ohrožení, jakému Británie čelí za uplynulé desítky let. Vzkázal lidem, aby zůstávali doma, a oznámil, že bude uzavřena většina obchodů kromě těch, které prodávají potraviny a jiné životně důležité zboží. Na veřejnosti bude povoleno se pohybovat maximálně po dvou s výjimkou lidí, kteří spolu sdílí domácnost.

"Koronavirus je největší hrozba, jaké tato země čelí za poslední desítky let, a tato země není sama. Po celém světě pozorujeme devastující dopad tohoto neviditelného zabijáka. Chci vás proto dnes informovat o nejnovějších krocích, které podnikneme v boji s nemocí, a o tom, jak můžete přispět," řekl Johnson.

Premiér zdůraznil, že bez celostátního úsilí nastane moment, kdy začne kolabovat zdravotnictví, bude nedostatek ventilátorů, nedostatek lůžek na jednotkách intenzivní péče a nedostatek lékařů a zdravotních sester. To samé podle něj platí i v dalších zemích.

"Jednoduše řečeno, pokud v jednu chvíli vážně onemocní příliš mnoho lidí, nebude státní zdravotní systém NHS schopen tomu čelit, což znamená, že zemře víc lidí, a to nejen na koronavirus, ale i na další nemoci," řekl Johnson. Doplnil, že je proto nutné šíření koronaviru zpomalit a zajistit, aby zdravotnictví nezkolabovalo.

"Od dnešní večera musím dát britskému lidu jasnou instrukci- musíte zůstat doma," zdůraznil premiér.

Opatření má několik výjimek. Britové budou moci na nákup základních věcí jako jsou potraviny či léky, ale měli by chození do obchodu co nejvíce omezit. Budou moci jednou za den jít ven cvičit- a to například běhat, chodit či jezdit na kole. Pohybovat se mohou sami nebo s lidmi, s nimiž sdílí domácnost. Budou si rovněž moci dojít k lékaři a zajistit doprovod, v případech, kdy je to nutné. Budou moci cestovat do zaměstnání, ale pouze pokud nebude možné pracovat z domova.

Britský premiér poté občany vyzval, aby se nesetkávali s přáteli ani příbuznými, s nimiž nežijí. Měli by rovněž spíše než návštěvy obchodů upřednostnit dovoz. Policie bude nařízení v případě jejich porušování vymáhat, a to i pokutami, řekl Johnson.

V Británii tak budou uzavřeny veškeré obchody, které neprodávají životně důležité zboží. Zavřeny budou obchody s oblečením i elektronikou. Uzavřeny mají být i knihovny, dětská hřiště, venkovní posilovny a modlitebny.

Zakázány budou veškeré společenské akce, včetně svateb a křtin. Na pohřby se nařízení nevztahuje. Otevřeny zůstanou parky, ale nebude v nich povoleno se shromažďovat ve skupinách.

Johnson zdůraznil, že taková opatření nechce zavádět žádná vláda, ale jsou nutná pro zdraví obyvatel. Jejich úspěšnost podle něj vláda vyhodnotí za tři týdny. Stát finančně pomůže podnikům a zaměstnancům, dodal.

Johnson zdůraznil, že se zpět do služby vrací 7500 zdravotníků. Británie zvyšuje zásoby zdravotnických pomůcek, zrychluje hledání možného léku a vývoje vakcíny a nakupuje miliony testovacích sad.

Johnson poděkoval všem, kteří v boji s koronavirem stojí v první linii. Vyzdvihl práci lékařů a sester, řidičů a zaměstnanců supermarketů.

"Koronavirus porazíme a porazíme ho spolu. Vyzývám vás proto, v tuto chvíli národní krize, zůstaňte doma, ochraňte naši NHS a zachraňte životy," uzavřel premiér.

Počet obětí koronaviru ve Spojeném království dnes stoupl o 54, mrtvých je dohromady 335. Počet potvrzených případů nákazy se dnes v zemi zvýšil na 6650. Britská vláda po počátečním váhání, kvůli kterému si vysloužila kritiku, v posledních dnech již zavedla přísná opatření proti šíření koronaviru. Nařídila mimo jiné uzavřít hospody, kluby, posilovny a další sportovní střediska. Ode dneška se v zemi snížil také počet pravidelných vlakových spojů.

V Německu se vyléčilo přes 2800 lidí

V Německu už se z nemoci COVID-19 způsobené koronavirem vyléčilo přes 2800 lidí. Na tiskové konferenci v Berlíně to dnes řekl šéf Institutu Roberta Kocha (RKI) Lothar Wieler. Případů nákazy jeho úřad registruje celkem 22.672, úmrtí zatím 86.

K aktuálním číslům Wieler poznamenal, že nezachycují přesně celkový nárůst počtu případů, protože o víkendu RKI nedostala kompletní data ze všech částí země. Agentura DPA v neděli večer součtem údajů z jednotlivých spolkových zemí došla k údaji o více než 24.100 nákazách koronavirem.

Z dosavadních čísel podle Wielera vyplývá, že 57 procent infikovaných jsou muži, 43 procent ženy. Průměrný věk nakažených je 45 let, průměrný věk obětí 82 let. Nejčastější symptomy jsou kašel (v 55 procentech případů) a zvýšená teplota (ve 40 procentech).

Vyléčených je podle šéfa RKI nejméně 2809. "Jde o konzervativní odhad, vcházíme z toho, že už se vyléčilo více pacientů," zdůraznil.

Španělsko hlásí přes 400 dalších obětí koronaviru, celkem 2182

Počet mrtvých kvůli koronaviru vzrostl ve Španělsku za posledních 24 hodin o 462, nákaze celkem podlehlo 2182 lidí, oznámilo dnes tamní ministerstvo zdravotnictví. V neděli španělské úřady evidovaly 1720 mrtvých.

Španělsko dnes rovněž uvedlo, že testy přítomnost viru potvrdily u dalších 4517 lidí, počet nakažených tak z nedělních 28.572 vzrostl na 33.089.

Počet mrtvých se ve Španělsku za poslední tři dny více než zdvojnásobil, připomíná AFP. Španělsko je nyní po Itálii nejhůře zasaženou zemí v Evropě, co se obětí i počtu nakažených týče. Země zároveň zintenzivnila testování, tento týden bude do autonomních regionů distribuovat 640.000 rychlotestů, které zakoupila v Číně a Jižní Koreji.

Podezření na onemocnění COVID-19 panuje také u místopředsedkyně španělské vlády Carmen Calvové, která byla hospitalizována s infekcí dýchacích cest. Nyní čeká na výsledky testů, uvedl dnes v prohlášení španělský kabinet.

"Místopředsedkyně vlády šla do nemocnice včera (v neděli) odpoledne a po několika testech doktoři rozhodli, že tam musí zůstat a podstoupit léčbu na infekci dýchacích cest," píše se v prohlášení.

Za poslední dva týdny už testy koronavirus potvrdily u španělské ministryně pro rovné příležitosti Irene Monterové a u ministryně pro regionální politiku Caroliny Dariasové. V návaznosti na zjištění se otestovat nechal celý kabinet premiéra Pedra Sanchéze. Test předsedy vlády byl negativní, a to i přesto, že nakažená je také jeho manželka.

Počet obětí koronaviru ve Francii stoupl o 186, mrtvých je 860

Počet obětí nového koronaviru ve Francii stoupl o 186 na 860, naposledy země hlásila 674 mrtvých. Na jednotkách intenzivní péče je nyní 2082 pacientů. Dříve úřady informovaly, že 1746 lidí je napojeno na přístroje zajišťující životní funkce. Potvrzených případů nákazy je 19.856, což představuje 20procentní nárůst za uplynulých 24 hodin. S odvoláním na sdělení francouzského ministra zdravotnictví Oliviera Vérana to napsala agentura Reuters.

Koronaviru v Británii podlehlo dalších 54 lidí, mrtvých je 335

Počet obětí koronaviru ve Spojeném království stoupl o 54, mrtvých je dohromady 335. Počet potvrzených případů nákazy se dnes v Británii zvýšil na 6650, v neděli to bylo 5683. S odvoláním na sdělení britské vlády to napsala agentura Reuters. Irské ministerstvo zdravotnictví mezitím informovalo, že koronaviru v zemi podlehli další dva lidé,, což zvýšilo počet obětí na šest. V Irsku se zároveň potvrdilo 219 nových případů nákazy, dohromady má země 1125 nemocných.

Britský premiér Boris Johnson by měl ve 21:30 SEČ mít projev k občanům Spojeného království, uvedla zpravodajka BBC Laura Kuenssbergová.

Stanice BBC dnes s odvoláním na své zdroje uvedla, že Johnsonův kabinet uvažuje mimo jiné o tom, že by po vzoru jiných evropských zemí nařídil uzavřít obchody se zbožím, které není nutné pro denní potřebu.

Britská vláda po počátečním váhání, kvůli kterému si vysloužila kritiku, v posledních dnech zavedla přísná opatření proti šíření koronaviru. Nařídila mimo jiné uzavřít hospody, kluby, posilovny a další sportovní střediska. Ode dneška se v zemi snížil také počet pravidelných vlakových spojů. Do odvolání byla dnes také přerušena všechna soudní líčení s účastí poroty.

Podle agentury Reuters slunečné počasí ale o víkendu vylákalo ven miliony Britů, kteří se navzdory doporučením scházeli v parcích a na dalších místech ve větších skupinách. Londýnské metro dnes podle BBC zaplnili cestující navzdory výzvě, aby cestování omezili jen na to nejnutnější a spíše pracovali z domova.

V Černé Hoře zemřela první oběť koronaviru, v Maďarsku sedmá

V Černé Hoře zemřel tamní první pacient na nemoc COVID-19, kterou způsobuje koronavirus SARS-CoV-2. V Maďarsku této chorobě dnes podlehl už sedmý pacient, informovala agentura MTI. Po dvou úmrtích v neděli má sedm obětí nemoci i Polsko, potvrdilo dnes podle agentury PAP ministerstvo zdravotnictví.

Obětí epidemie v Černé Hoře je 65letý muž. Do nemocnice byl přijat v neděli s vážnými dýchacími problémy a nedlouho poté skonal. Jeho stav byl natolik vážný, že mu lékaři už nedokázali pomoci, sdělil podle deníku Vijesti Jevto Eraković, ředitel klinického centra v Podgorici, kde muž zemřel.

V Maďarsku dnes ráno zemřel starší muž nakažený koronavirem, trpěl již jiným chronickým onemocněním. Počet obětí koronaviru v Maďarsku tak stoupl na sedm, informovala MTI s odvoláním na oficiální web koronavirus.gov.hu.

Vládní server v této souvislosti rovněž uvádí, že počet osob s nemocí COVID-19 se v zemi zvýšil na 167. Deset z těchto pacientů jsou Íránci, dva Britové, jeden Kazach, jeden Vietnamec a 153 Maďarů.

Polské ministerstvo zdravotnictví dnes ráno potvrdilo bilanci sedmi mrtvých, o níž média informovala v neděli večer. Upřesnilo, že počet se zvýšil po dvou úmrtích v neděli. Pokud jde o množství osob nakažených koronavirem, aktuálně je jich v zemi 649, tedy o 15 více proti poslední informaci z nedělního večera.