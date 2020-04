Itálie má přes 13.000 obětí, v Británii narůstá počet nakažených

Itálie má přes 13.000 obětí koronaviru a více než 110.000 případů

Itálie zaznamenala za posledních 24 hodin dalších 727 obětí nemoci COVID-19. Celkový počet zemřelých v této nejhůře zasažené evropské zemi tak dosáhl 13.155. Koronavirus se tam potvrdil už u 110.574 lidí, oproti úterý jich přibylo 4782. S odkazem na statistiku italského úřadu pro civilní ochranu o tom informovala agentura Reuters.

Za úterý v Itálii nákaze podlehlo o něco méně lidí než v předchozím dnu a jedná se tak o nejnižší údaj od 26. března. Nově nakažených však přibylo více než v pondělí, kdy lékaři koronavirus zjistili u 4053 pacientů. Už tři dny v řadě se však počet nově zjištěných případů drží pod hranicí 5000.

V Lombardii, která je ohniskem pandemie v Itálii, počty mrtvých i nově nakažených oproti předchozím dnům vzrostly, čímž zvrátily klesající trend posledních dní.

Ze všech lidí nakažených v celé Itálii se zatím z nákazy plně zotavilo 16.847 pacientů, což je 1118 více, než úřady hlásily v úterý. Na jednotkách intenzivní péče nadále zůstává něco přes 4000 lidí.

Itálie zaznamenala asi 30 procent celosvětových obětí nemoci COVID-19, což je největší počet ze všech zemí. Nejvyšší bilanci oznámily úřady v pátek, jednalo se o 919 úmrtí za jediný den.

Počet úmrtí na COVID-19 v Británii za den narostl o 563

V Británii dál prudce narůstá počet obětí nemoci COVID-19, kterých už místní vláda eviduje 2352. Po úterním nárůstu bilance o 381 mrtvých dnes přišel nový rekord, když přibylo 563 úmrtí v nemocničním prostředí. Počet známých případů infekce koronavirem pak za poslední 24hodinové období narostl o 4324 na celkových 29.474. I v tomto případě jde o rekordní denní nárůst.

Test na nákazu virem SARS-CoV-2 ve Spojeném království od počátku jeho šíření podstoupilo bezmála 153.000 lidí. Rozsah testování se postupně zvyšuje, stále ovšem nebyla překonána hranice 10.000 testů denně, což podle dřívějšího vládního prohlášení mělo nastat o víkendu. Zpravodajská společnost BBC informovala, že v úterý byly prověřeny vzorky od 9793 lidí, což by bylo o zhruba 1500 více než v pondělí.

Úterní nárůst počtu obětí znamenal zvýšení bilance o 27 procent, dnešek je v tomto směru ještě horší, neboť přírůstek představuje více než 31 procent předchozího součtu.

Ve Spojeném království epidemie COVID-19 nejvíce zasahuje Anglii, jen z Londýna bylo v úterý hlášeno přes 7000 potvrzených případů nákazy koronavirem. Kvůli náporu nemocných byla v britské metropoli v kongresovém centru ExCeL zbudována dočasná nemocnice se 4000 lůžky, která dostala jméno NHS Nihgtingale. Podle deníku The Guardian by tam do konce týdne mohli být přijati první pacienti.

Ve Španělsku se koronavirem nakazilo už přes 100.000 lidí