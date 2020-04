Itálie hlásí za den 437 úmrtí, v Británii prý 41.000 obětí

Berlín/Londýn/Madrid - Itálie hlásí za den 437 úmrtí s covid-19, o sto méně než v úterý. V Německu druhým dnem roste počet nových případů nákazy koronavirem, za úterý se bilance zvýšila o 2237 infikovaných. Vyšší je i počet mrtvých, v úterý jich přibylo 281. V Británii s nemocí covid-19 za dobu epidemie zemřelo podle statistické analýzy listu Financial Times více než 41.000 lidí. Oficiální data hovoří o 17.337 mrtvých. Počet obětí nákazy ve Španělsku vzrostl oproti úterní bilanci o 435 na nynějších 21.717. V úterý země evidovala 430 nových obětí. V Nizozemsku je už více než 4000 zemřelých.

Itálie hlásí za den 437 úmrtí, o sto méně než v úterý V Itálii zemřelo za den 437 nakažených koronavirem, je to o stovku méně, než byl denní nárůst v úterý, kdy místní úřady oznámily 534 úmrtí. Případů nákazy přibylo dnes 3370, více než v úterý, informovala místní civilní ochrana. Celkem se v Itálii dosud potvrdilo 187.327 případů nákazy koronavirem, z toho 25.085 lidí zemřelo a 54.543 se uzdravilo. Nyní je v šedesátimilionové Itálii 107.699 lidí s covid-19, z toho 81.510 v domácí péči. Na jednotkách intenzivní péče leží teď 2384 pacientů s nákazou koronavirem, v úterý to bylo 2471 a v pondělí o stovku více. Počty nových případů nákazy v Itálii v posledním týdnu klesaly až na pondělních rekordních 2256, což bylo nejméně za posledních téměř šest týdnů. V úterý přibylo 2729 potvrzených případů nákazy a dnes 3370. Optimističtější vývoj přiměl tento týden italskou vládu k oznámení, že od 4. května začne postupně uvolňovat většinu podnikatelských aktivit v zemi. Opatření v oblasti společenského života ale budou podle místních médií trvat ještě mnoho měsíců. Plán uvolňování ekonomické aktivity by měla italská vláda zveřejnit tento týden. Dnes jednala vláda prostřednictvím videokonference se zaměstnavateli a zástupci odborů. Už od pondělí 27. dubna by mohla být povolena například výroba zemědělských strojů a od 4. května by se mohla povolit další strojírenská výroba či stavebnictví, uvedla dnes ANSA. Mezi nakaženými koronavirem, kteří v Itálii zemřeli, bylo i 145 lékařů, uvedla dnes ANSA. Naopak symbolem naděje v těchto časech se stala stoletá Concetta Lenziová, která dnes za potlesku zdravotníků opustila nemocnici v sicilské Messině. Tam byla hospitalizována s nákazou koronavirem 22. března. Francie hlásí 544 lidí nově zemřelých po nákaze, více než v úterý Ve francouzských nemocnicích a domovech důchodců za posledních 24 hodin zemřelo s nákazou koronavirem dalších 544 lidí. Je to nepatrně více než v úterý, kdy úřady hlásily 531 obětí. Celkem již s nemocí covid-19 zemřelo 21.340 osob. S odvoláním na zdravotnické úřady o tom dnes informovala agentura Reuters. Celkový počet nakažených podle americké Univerzity Johnse Hopkinse dosáhl ve Francii, která má 67 milionů obyvatel, od začátku epidemie 159.313. Nápor pacientů ve francouzských nemocnicích pomalu polevuje. Lidí hospitalizovaných po nákaze koronavirem je k dnešnímu dni 29.741, přičemž v úterý jich bylo 30.106. Oproti úterku poklesla i obsazenost lůžek na intenzivní péči, z 5433 na 5218. Podle agentury AFP je to o téměř 2000 méně než před dvěma týdny. V Německu se výrazněji zvýšil počet nově nakažených i zemřelých V Německu druhým dnem po sobě roste počet nových případů nákazy koronavirem, za úterý se bilance zvýšila o 2237 infikovaných. S odkazem na údaje Institutu Roberta Kocha (RKI) o tom informovala agentura Reuters. Výrazně se zvýšil také počet lidí, kteří komplikacím souvisejícím s nemocí covid-19 podlehli - nově jich bylo 281, což bylo skoro o stovku více než za pondělí. V pondělí zaznamenal RKI 1785 nových případů nákazy, v úterý to bylo již téměř o pět set více. Doposud byl v Německu koronavirus prokázán u 145.694 lidí, z nichž 4879 zemřelo. Počet úmrtí se v úterý oproti pondělí, kdy bylo ohlášeno 194 takových případů, výrazně zvýšil. Již pondělní údaj byl ve srovnání s nedělí, kdy zemřelo 110 nakažených, takřka dvojnásobný. Britské nemocnice za den nahlásily dalších 763 úmrtí Nemocnice v Británii za den nahlásily úmrtí dalších 763 pacientů s nemocí covid-19, čímž se oficiální bilance epidemie zvýšila na 18.100 mrtvých. Informovalo o tom dnes britské ministerstvo zdravotnictví. Počet nově evidovaných úmrtí je o několik desítek nižší než v úterý, ovšem skoro stejný jako minulou středu. Před týdnem se vládní součet zvýšil o 761 smrtí spojených s nákazou koronavirem. Skutečný počet lidí, kteří v Británii zemřeli kvůli šíření viru SARS-CoV-2, je ale podle všeho nejméně o několik tisíců vyšší. Vyplývá to z informací od provozovatelů domovů pro seniory nebo britského statistického úřadu.

V Británii s nemocí covid-19 zemřelo již více než 41.000 lidí. Vyplývá to z analýzy, kterou dnes zveřejnil list Financial Times (FT). Oficiální úterní statistika britského ministerstva zdravotnictví přitom hovoří o 17.337 obětech nemoci z koronaviru. Zatímco vládní statistika ale zahrnuje jen lidi s pozitivními testy na SARS-CoV-2, kteří zemřeli v nemocnicích, analýza zveřejněná britským listem počítá i s oběťmi mimo ně, tedy především v domovech seniorů, pečovatelských domech a domácnostech.

Analýza listu Financial Times je založená na datech, která britský statistický úřad (ONS) zveřejnil v úterý. Podle nich zemřelo v Anglii a Walesu od pátku 3. do pátku 10. dubna celkem o 8000 lidí více, než je v toto období roku běžné. Celkem zemřelo 18.516 osob, tedy nejvíce za posledních více než 20 let. Podobný trend lze podle britských statistiků vysledovat i ve Skotsku a Severním Irsku.

Podle zástupce ONS Nicka Stripea jsou aktuální data bezprecedentní, zvlášť vzhledem k tomu, že počasí bylo v daném týdnu slunečné a teplé. Právě srovnávání celkového počtu úmrtí, ať už měla jakoukoli příčinu, je podle profesora Davida Spiegelhaltera z Cambridgeské univerzity nejspolehlivějším ukazatelem toho, jaký má pandemie v Británii na úmrtnost vliv.

List Financial Times nicméně upozornil, že data statistický úřad dostává zhruba se čtyřdenním zpožděním. List proto využil ve své analýze poslední trendy a na základě matematických propočtů dospěl k názoru, že s nemocí covid-19 zemřelo do 21. dubna celkem 41.102 lidí. Z toho téměř 38.000 jen v Anglii a Walesu, necelých 3000 ve Skotsku a asi 500 v Severním Irsku.

Analýza rovněž naznačuje, že by Británie mohla mít vrchol pandemie již za sebou. Celkový počet úmrtí totiž podle ní od 8. dubna klesá a to i navzdory úternímu oznámení ministerstva zdravotnictví o tom, že nově s nemocí covid-19 v nemocnicích zemřelo 823 lidí.

Ve Španělsku zemřelo dalších 435 lidí s koronavirem

Počet mrtvých v souvislosti s koronavirovou nákazou vzrostl ve Španělsku oproti úterní bilanci o 435 na nynějších 21.717. Oznámilo to dnes španělské ministerstvo zdravotnictví. Podle agentury Reuters tak pokračuje trend v průměru dvouprocentních 24hodinových nárůstů z posledních dní. V úterý země evidovala 430 nových obětí, v pondělí 399.

Celkový počet lidí, u nichž byl vir v 47milionové zemi od začátku epidemie odhalen, vzrostl za posledních 24 hodin o 4211 na 208.389.

Země hlásí mírné zvýšení počtu nově zemřelých druhý den v řadě, ale obecně v posledních týdnech počet nově nakažených a úmrtí spíše klesal. V počtu obětí nákazy je aktuálně Španělsko třetí nejhůře postiženou zemi na světě po USA a Itálii. Celkový počet potvrzených případů je vyšší jen ve Spojených státech.

Španělsko chce až do 9. května prodloužit mimořádný stav, ale zároveň se chystá opatrně uvolňovat velmi přísná opatření omezujících pohyb a stýkání lidí. Od neděle budou moci poprvé od poloviny března jít ven v doprovodu rodičů děti. Dosud mohli vycházet jen dospělí v nutných případech, například na nákup nebo do lékárny.

V Rusku klesl přírůstek nakažených, ale mírně stoupl u úmrtí

V Rusku v úterý klesl denní přírůstek nakažených koronavirem SARS-CoV-2 a celkový počet infikovaných se přiblížil k 58.000. Ve srovnání s pondělím se naopak mírně zvýšil přírůstek nových úmrtí spojovaných s koronavirem, kterých v Rusku dosud evidují 513. Vyplývá to z údajů zveřejněných dnes na webu ruského operačního štábu.

Za uplynulých 24 hodin přibylo v Rusku dalších 5236 potvrzených případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2, zatímco předchozí den jich bylo 5642. Úřady nyní celkem registrují 57.999 infikovaných.

V souvislosti s koronavirem zemřelo dalších 57 lidí, v pondělí jich bylo 51. Těchto úmrtí je dosud v zemi dohromady 513.

Zvýšil se ale také přírůstek lidí, kteří se vyléčili z nemoci covid-19, kterou koronavirus vyvolává. Zatímco během pondělí uzdravených přibylo 427, v úterý jich bylo 547 a celkem je jich tak aktuálně registrováno 4420.

V Nizozemsku je už více než 4000 zemřelých s koronavirem

Počet případů koronavirové nákazy v Nizozemsku, které má asi 17,2 milionu obyvatel, narostl za poslední den o 708 na 34.842. Informoval o tom dnes nizozemský úřad veřejného zdraví RIVM. Nově v Nizozemsku zemřelo 138 lidí s virem, dohromady už 4054.

RIVM uvedl, že skutečná čísla jsou pravděpodobně vyšší, protože ne u všech podezřelých případů jsou prováděny testy.

V úterý se počet mrtvých po nákaze v Nizozemsku zvýšil o 165 a počet případů o 729. Epidemie tak v této zemi vykazuje známky mírného zpomalení.

Nizozemský premiér Mark Rutte v úterý oznámil, že od 11. května se otevřou školky a základní školy. Do září ale budou zakázané akce, na které chodí hodně lidí, jako jsou hudební festivaly nebo sportovní utkání.

Turecko hlásí za den 3083 nakažených, nejméně za téměř tři týdny

Počet nakažených koronavirem v Turecku vzrostl za den o 3083, je to nejméně za téměř tři týdny. Celkem se dosud v Turecku potvrdilo 98.674 nakažených koronavirem, z toho 2376 zemřelo a 16.477 se uzdravilo, uvedl dnes ministr zdravotnictví Fahrettin Koca. Za den přibylo v Turecku 117 úmrtí lidí s covid-19, v úterý to bylo 119.

Denní počty evidovaných mrtvých s nákazou koronavirem se v Turecku už týden pohybují kolem 120. Případů infekce dnes přibylo 3083, zatímco v úterý byl oznámen denní nárůst 4611 nakažených. Přitom testů se provedlo zhruba stejně, dnes 37.535 a v úterý 39.429. Dosud bylo v Turecku, které má 83 milionů obyvatel, provedeno téměř 751.000 testů na koronavirus.

Šéf vládního expertního výboru pro koronavirovou krizi Ateş Kara dnes odhadl, že vrcholu by měla v Turecku epidemie dosáhnout zhruba do týdne, maximálně do deseti dní.

V Turecku se dosud potvrdil koronavirus také zhruba u 3500 zdravotníků, 24 z nich zemřelo, uvedla dnes turecká zdravotnická asociace (TTB).

Turecká vláda kvůli koronaviru volný pohyb lidí na celostátní úrovni omezila jen pro osoby starší 65 let a pro lidi mladší 20 let. Turci mají také povinnost nosit roušky na veřejných místech, kde se pohybuje větší množství lidí.

Od čtvrtka začne platit čtyřdenní omezení volného pohybu v 31 provinciích z celkového počtu 81; restrikce zahrnuje mimo jiné metropoli Ankaru a největší turecké město Istanbul. Stejné omezení, ale jen dvoudenní, platilo o předchozích dvou víkendech.