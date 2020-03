Itálie hlásí už 6820 obětí, v Německu je 27.436 nakažených

Berlín/ Bratislava/Madrid - V Itálii zemřelo dalších 743 nakažených koronavirem, celkem má země 6820 obětí. Počet dosud nakažených vzrostl o více než pět tisíc na 69.176. Ve Španělsku za posledních 24 hodin zemřelo dalších 514 lidí, celkový počet obětí je nyní 2696. Počet prokázaných případů nákazy koronavirem v Německu za 24 hodin stoupl o rekordních 4764 na celkem 27.436. Počet obětí nemoci COVID-19 se zvýšil z 86 na 114. V Maďarsku, Polsku a Srbsku má koronavirus další oběti. Slovensko zpřísňuje opatření proti pandemii koronaviru.

Itálie hlásí už téměř 70.000 nakažených a 6820 obětí

V Itálii zemřelo dalších 743 lidí nakažených koronavirem, celkem má tato země už 6820 obětí. Informovala o tom dnes místní civilní obrana. Počet dosud nakažených vzrostl o více než pět tisíc na 69.176.

Nárůst počtu obětí i nakažených za posledních 24 hodin je v absolutních číslech vyšší než byl od neděle do pondělí.

Ve Španělsku zemřelo už 2696 lidí nakažených koronavirem

Ve Španělsku za posledních 24 hodin zemřelo dalších 514 lidí nakažených koronavirem, celkový počet obětí je nyní 2696. Oznámilo to dnes tamní ministerstvo zdravotnictví. V pondělí úřady evidovaly 2182 mrtvých.

Španělsko podle nové bilance eviduje již 39.673 potvrzených případů nákazy, počet infikovaných z pondělních 33.089 vzrostl o dalších 6584. Zhruba 2600 pacientů s onemocněním COVID-19 leží na jednotce intenzivní péče; téměř 3800 lidí se uzdravilo.

Německo registruje 27.436 nákaz koronavirem a 114 mrtvých

Počet prokázaných případů nákazy koronavirem v Německu za 24 hodin stoupl o rekordních 4764 na celkem 27.436. Uvedl to dnes Institut Roberta Kocha (RKI). Počet obětí nemoci COVID-19 se zvýšil z 86 na 114.

V pondělí RKI ohlásil přes 4000 nových případů, dnes dalších více než 4700. Podle německých médií ale vysoká čísla mohou souviset i s tím, že o víkendu úřadu, který spadá pod ministerstvo zdravotnictví, nenahlásily aktuální počty nakažených všechny regiony.

Zdaleka nejpostiženější - pokud jde o celkový počet infikovaných - zůstává trojice západních spolkových zemí - Severní Porýní-Vestfálsko, Bavorsko a Bádensko-Württembersko. V nejlidnatějším Severní Porýní-Vestfálsku je registrovaných případů nákazy 6318, mrtvých 33. V Bavorsku se infikovalo 5754 lidí a v Bádensku-Württembersku dalších 5348. Obě tyto země registrují 30 úmrtí na COVID-19.

Německo kvůli koronaviru přijalo sérii opatření, mezi které patří také zákaz shromáždění více než dvou lidí na veřejnosti. Výjimku z něj mají jen členové jedné domácnosti.

V Rakousku se počet nakažených zvýšil o čtvrtinu

V Rakousku se počet lidí nakažených koronavirem za poslední den zvýšil o čtvrtinu, celkem je tak infikovaných takřka 4900. Ve Švýcarsku už je nakažených takřka 9000, což je podle Univerzity Johnse Hopkinse v přepočtu na obyvatele skoro stejný počet nemocných jako v nejvíce zasažené Itálii. Informovaly o tom úřady.

"Po Velikonocích budeme ve stadiu, které se bude podobat spíše tomu dnešnímu, než normálnímu stavu," řekl dnes na tiskové konferenci rakouský kancléř Sebastian Kurz. Návrat k tomu, jak život vypadal před vyhlášením karanténních opatření, podle něj bude pozvolný a pomalý.

V alpské republice sice o víkendu zaznívaly hlasy, že se tempo šíření nákazy podařilo zpomalit, nyní ale počet nemocných začal stoupat opět o něco rychleji. Zatímco v pondělí v Rakousku přibylo necelých 600 nakažených (20 procent), dnes to bylo zhruba 950 infikovaných. Mrtvých je 28. Nejvíce pozitivních výsledků zaznamenaly úřady v Tyrolsku (1253), Horních Rakousech (795) a Dolních Rakousech (620). Ve Vídni je nemocných 617.

Klíč v boji proti koronaviru vidí Rakousko v masivním testování, které pomůže odhalit nakažené. Dosud alpská republika s 8,8 milionem obyvatel provedla podle ministerstva zdravotnictví zhruba 28.400 rozborů. V příštích týdnech se ale chce podle Kurze dostat na 15.000 testů denně.

"Spustíme také rychlotesty, abychom prověřili stovky tisíc lidí, jak nejrychleji to bude možné," řekl Kurz. Plošné testování považuje kancléř za klíčové k získání přehledu o skutečném rozsahu nákazy, neboť řada lidí nemoc COVID-19, kterou koronavir způsobuje, prodělala s mírnými či dokonce žádnými symptomy.

Ve Švýcarsku dnes podle zdravotnického úřada BAG evidují 8836 nakažených, což je o 776 více než v pondělí. Obětí epidemie je nyní 86. Švýcarská média, která ve svých bilancích zohledňují nejen oficiální statistiky, ale i čísla dodávaná z jednotlivých kantonů, však uvádějí ještě vyšší počty nakažených a mrtvých. Například list Tages Anzeiger dnes ohlásil 9166 infikovaných a 124 obětí.

Podle americké Univerzity Johnse Hopkinse, která ve svých analýzách uvádí i míru zasaženosti jednotlivých zemí v přepočtu na množství obyvatel, je na tom nyní Švýcarsko nejhůře hned po Itálii. Na 100.000 obyvatel připadá 103 infikovaných, ve Španělsku je to například něco přes 70 nemocných na 100.000 obyvatel. Podle Oxfordské univerzity patří ale Švýcarsko také k zemím, které nejvíce testují. Na milion obyvatel tam připadá asi 6000 testů, v Itálii je to 3500 a ve Spojených arabských emirátech přes 12.000.

Rakousko kvůli epidemii nemoci COVID-19 na počátku března začalo s kontrolami svých hranic, postupně začalo uzavírat školy a univerzity a rovněž zakázalo konání veřejných akcí, včetně divadelních představení, koncertů či demonstrací. Původně byla platnost velké části opatření stanovena do 3. dubna, v pátek ji ale Rakousko prodloužilo do velikonočního pondělí 13. dubna.

Britové se sžívají s novými pravidly, metro je ale dál plné

Británie se dnes probudila do nového přísného režimu, který občanům ve snaze zabránit šíření koronaviru v pondělí večer naordinoval premiér Boris Johnson, první hodiny života v karanténě však v zemi provázely zmatky, nedorozumění i zjevné porušování nových pravidel. Sociální sítě byly například plné fotografií metra v ranní dopravní špičce, kde byla na nástupištích i ve vagonech dál hlava na hlavě, řetězec obchodů se sportovním vybavením Sports Direct odmítl uzavřít své pobočky a tisíce občanů zahltily úřady dotazy ohledně přesné definice některých opatření, informoval dnes server BBC a další britská média.

Na ostrovech dnes zároveň dále zrychluje růst počtu potvrzených případů nákazy i těch, kteří jí podlehli. Ministerstvo zdravotnictví hlásilo 8077 pozitivních testů z celkových více než 90.000, zatímco v pondělí evidovalo 6650 infikovaných. "Dnes ke 13:00 (14:00 SEČ) 422 pacientů, kteří byli na koronavirus pozitivní, bohužel umřelo," oznámil resort novou bilanci, která je o 87 obětí vyšší než ta pondělní.

Reportér televize Sky News k tomu podotkl, že křivka znázorňující vývoj v Británii stále v zásadě kopíruje průběh epidemie COVID-19 v Itálii, kde už si nemoc vyžádala přes 6000 životů. Kromě stupňování omezení sociálního kontaktu se vláda snaží proti nákaze bojovat i zvyšováním kapacit pro provádění lékařských testů. Nyní jich podle mluvčího premiéra Johnsona zvládá 5000 za den, přičemž cílem je do konce týdne možnosti zdvojnásobit.

Vláda zároveň vzkazuje lidem, že za současných okolností "musí zůstávat doma" a při několika povolených variantách vycházení udržovat od ostatních obyvatel nejméně dvoumetrový odstup.

Londýnský dopravní podnik TfL už kvůli přeplněnému metru dostal řadu stížností, protože podle pasažérů dojíždějících do práce nelze pravidlo o odstupu ani při nejlepší vůli dodržet. Dopravní podnik totiž ve snaze odradit obyvatele od cestování po městě prodloužil intervaly mezi jednotlivými spoji a některé linky zcela uzavřel.

"Kvůli prodloužení intervalů metra jsou teď spoje ve špičce mnohem plnější, takže to má zcela opačný efekt, než bylo zamýšleno. Je to opravdu nebezpečné a nepřijatelné!", napsal na twitteru Londýňan Terry McCarthy

Londýnský starosta Sadiq Khan vzkázal obyvatelům přes mluvčího, že by měli dodržovat nařízení, aby hromadnou dopravu používali jen, když je to opravdu nezbytné. "Veřejnou dopravu by měli používat jen pracovníci v kritických odvětvích," uvedl.

Dopravní podnik už minulý týden uvedl, že počet cestujících v metru se snížil o 70 procent, v autobusech o 40 procent.

Podle vládního nařízení o omezení volného pohybu by se Britové měli co nejvíce držet doma. Ven mohou jen na nezbytné nákupy nebo do práce; kvůli sportu nebo procházce smějí vyjít z bytu jen jedenkrát denně a nikdy ve skupině čítající více než dvě osoby s výjimkou rodinných příslušníků. Zavřou se veškeré obchody, které neprodávají životně důležité zboží, ale i knihovny, dětská hřiště, venkovní posilovny a modlitebny.

"Doufám, že lidé budou tato doporučení dodržovat. Pokud to tak z nějakého důvodu nebude, přijdou sankce," varoval dnes v BBC vicepremiér Michael Gove. Zatím mohou Britové za nedodržení pravidel dostat pokutu 30 liber, postihy se ale mohou zpřísnit. "Pokud se lidé budou dál chovat protispolečenským způsobem, pak máme k dispozici silnější opatření," řekl Gove.

Lidé ale často ani přesně nevědí, jak pravidla správně dodržovat. Nejasnosti panují například kolem toho, jaké sportovní aktivity lze venku provozovat, napsala agentura Reuters. Sportovní řetězec Sports Direct si zase po svém vyložil nařízení, že mají zavřít všechny obchody, které neprodávají životně důležité zboží. Chtěl nechat otevřeno, protože lidé podle něj potřebují jeho sortiment k venkovním aktivitám, které fungují i jako prevence nákazy. Vicepremiér Gove však vzkázal, že vybavení na fotbal nebo cvičební úbory rozhodně životní nutností nejsou.

V Maďarsku, Polsku a Srbsku má koronavirus další oběti

V Maďarsku, v Polsku a v Srbsku zemřeli další pacienti s nemocí COVID-19, kterou způsobuje koronavirus, jenž se na přelomu roku začal šířit z Číny. Ve všech třech zemích také roste počet osob nakažených virem SARS-CoV-2. Informovaly o tom místní úřady a média. Polská vláda do 11. dubna včetně výrazně omezila volný pohyb lidí.

Podle dnešního sdělení vládního serveru koronavirus.gov.hu v Maďarsku aktuálně vzrostl na 187 počet potvrzených případů nakažení koronavirem. Úřady také upozorňují, že SARS-CoV-2 se už objevil ve všech oblastech země, a infekce tak hrozí všude.

Agentura MTI v souvislosti s nejnovější bilancí napsala, že od úterý se v Maďarsku ze sedmi na devět také zvýšil počet úmrtí způsobených koronavirem. Z nemoci COVID-19 se naproti tomu zatím uzdravilo 21 pacientů.

Straně Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána se v pondělí nepodařilo prosadit na program parlamentu zákon o stavu nouze, nezískala pro to potřebné čtyři pětiny hlasů. Podle agentury APA díky němu bude moci vláda stav nouze prodloužit a vládnout pomocí dekretů bez časového omezení. Opoziční strany premiéra obviňují, že chce získat "bezprecedentní moc" na neurčitou dobu. "Epidemie je naším společným nepřítelem, ale to, co zůstalo z naší často ničené svobody a demokracie, je naším společným pokladem," cituje dnes agentura MTI z prohlášení opozice.

Fidesz bude chtít prodloužení stavu nouze do programu sněmovny zařadit znovu příští týden, to už se mu ale podaří, protože k tomu bude stačit dvoutřetinová většina a tu v parlamentu má, napsala APA.

Polské ministerstvo zdravotnictví dnes informovalo o devátém mrtvém v zemi, u něhož testy potvrdily chorobu COVID-19. Jde o 68letého kněze z města Pulawy na jihovýchod od Varšavy. Vzhledem k tomu, že trpěl i jinými nemocemi, byl jeho stav vážný.

Podle aktuálních údajů, jež uvedla televizní stanice TVN24, je v Polsku potvrzeno kolem osmi stovek případů koronavirové infekce SARS-CoV-2. Od dnešního rána přibylo 50 dalších případů.

Premiér Mateusz Morawiecki dnes oznámil zavedení dalších opatření omezujících obyvatele. Patří mezi ně zákaz vycházení s výjimkou nezbytných nákupů potravin a léků, cest do práce nebo venčení psů. Zakázána jsou shromáždění více než dvou lidí, pokud nejde o členy domácnosti, omezení platí i na počet cestujících v prostředcích městské hromadné dopravy. V silně katolické zemi se na mši nově může sejít jen pět věřících. Kvůli těmto opatřením církev omezí i oslavy Velikonoc. Letos se nebude konat například tradiční svěcení pokrmů, které se jedí na Boží hod velikonoční a kvůli kterému se každý rok tvoří před kostely po celé zemi fronty věřících s košíčky v rukou.

Již třetí oběť koronaviru v Srbsku oznámil prezident Aleksandar Vučić. Jde o šedesátiletou ženu, která netrpěla jinými nemocemi a v bělehradské nemocnici zemřela nečekaně. Vučić v této souvislosti avizoval zintenzivnění testů na koronavirus, které by do dvou dnů měly mít masový charakter.

Prezident ale také ohlásil, že se chystají další preventivní opatření. Má se především důsledněji sledovat respektování podmínek karantény. "Bude přísně kontrolována izolace a v příštích dnech uvidíte lidi, kteří dostanou tři až dvanáct let vězení, jestliže ji poruší," prohlásil.

Slovensko zpřísňuje opatření proti pandemii koronaviru

Slovensko kvůli pandemii koronaviru uzavře o nedělích všechny prodejny, v ostatních dnech budou mít důchodci v otevřených obchodech podobně jako v Česku vyhrazený čas k nákupům. Novinářům to dnes řekl premiér Igor Matovič. Důchodce vyzval, aby ze svých domovů vycházeli jen v nezbytných případech. Při pohybu na veřejnosti lidé budou muset nosit roušky.

V pondělí Slovensko zaznamenalo 19 nových potvrzených případů koronaviru, celkově tak má 204 zjištěných infikovaných. Podle Matoviče je v karanténě kvůli koronaviru více zdravotníků než pozitivně testovaných.

Plošné uzavření prodejen jeden den v týdnu zdůvodnil Matovič kromě jiného tím, aby si zaměstnanci maloobchodu odpočinuli. "Dopřejme jim jeden den oddechu. Ten den se využije na dezinfekci prostor," uvedl předseda vlády.

Od minulého týdne Slovensko uzavřelo řadu prodejen, otevřeno mohou mít kromě jiných jen prodejny s potravinami, drogerie či lékárny. V těchto provozech budou mít důchodci mezi 9:00 až 12:00 vyhrazený čas k nákupům.

Po dobu mimořádné situace stát pozastaví bezplatné cestování studentů ve vlacích. "Studenti mají být doma. Nemají co cestovat vlakem po Slovensku," řekl Matovič. Dodal, že podobně bude postupovat vláda i vůči penzistům, pokud v době pandemie neomezí cestování. "V sobotu byly plné vlaky důchodců, kteří cestovali do Tater," dodal. Řekl, že právě starší lidé jsou nejvíce ohrožení nemocí, kterou koronavirus způsobuje.