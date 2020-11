Itálie hlásí dalších 34.000 nakažených, méně než v pátek

Řím - Itálie za uplynulý den zaznamenala 34.767 potvrzených případů nákazy novým koronavirem, což je zhruba o 2000 méně než v pátek. V souvislosti s nemocí covid-19 pak v této jihoevropské zemi se zhruba 60 miliony obyvatel zemřelo za den 692 lidí. S odvoláním na italské ministerstvo zdravotnictví o tom dnes informovala agentura Reuters.

Nejhůře zasaženou oblastí v Itálii je dlouhodobě region Lombardie se správním střediskem Milánem. Tato oblast na severu země dnes oznámila 9221 pozitivních testů.

Itálie se v únoru stala první západní zemí, kde se nový koronavirus prokázal. Od té doby země zaregistrovala už přes 1,38 milionu nakažených a zhruba 49.261 úmrtí na komplikace spojené s covidem-19. To je po Británii druhá nejvyšší souhrnná bilance v Evropě.

V České republice, která má zhruba 10,7 milionu obyvatel, přibylo za pátek dalších 5809 případů nákazy. Ačkoliv má Itálie v absolutních číslech vyšší denní přírůstky nakažených, list The New York Times ve svých statistikách uvádí, že zatímco se v Itálii koronavirem nakazí jeden člověk ze 45, v Česku je to jeden z 22.