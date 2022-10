Itálie bude dál pevným spojencem NATO, řekla v parlamentu Meloniová

Řím - Itálie bude dál věrným spojencem v NATO a bude podporovat Ukrajinu, slíbila dnes v projevu v parlamentu nová italská premiérka Giorgia Meloniová. Vláda se podle ní více zaměří i na podporu domácností a firem, které mají problémy kvůli vysokým cenám energií. Řešením energetické krize ale podle šéfky kabinetu nemůže být to, že by Evropa ustoupila požadavkům ruského prezidenta Vladimira Putina.

Meloniová dnes zákonodárcům představila program své vlády a varovala, že zemi čekají kvůli válce na Ukrajině a související energetické krizi složité časy. "Podlehnout Putinovu vydírání energiemi by ale problém nevyřešilo, naopak by ho umocnilo tím, že by to otevřelo cestu k dalším požadavkům a vydírání," řekla Meloniová.

Meloniová, šéfka krajně pravicové strany Bratři Itálie (FdI), se funkce ujala o víkendu. Koalice pravicových stran, kde je FdI nejsilnější formací, přesvědčivě vyhrála zářijové parlamentní volby a v parlamentu má většinu. Očekává se proto, že nový kabinet dnes hladce získá důvěru zákonodárců. Hlasování je naplánováno na 19:00.