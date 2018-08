Řím/Valletta - Itálie a Malta dnes dál vyostřily spor o to, která z těchto zemí by měla přijmout loď se 177 migranty na palubě, jež čeká už třetím dnem na další pokyny u italského ostrova Lampedusa. Maltský ministr vnitra Michael Farrugia na twitteru uvedl, že jediným řešením je, aby plavidlo zakotvilo v italském přístavu. Italský ministr vnitra Matteo Salvini to tvrdě odmítl a trvá na tom, aby si pasažéry rozebraly evropské země.

"Jediným definitivním řešením je vylodit (migranty) na Lampeduse nebo v jiném italském přístavu. Pokud chce Itálie nadále tento případ řešit jako záchranu na moři, je Lampedusa podle příslušných konvencí nejbližším bezpečným místem," uvedl ve svém příspěvku Farrugia.

Maltský ministr naráží na to, že běženci se nacházejí na lodi italské pobřežní stráže, která je 16. srpna vzala na palubu v maltských vodách údajně poté, co jim Malta neposkytla asistenci a snažila se je vyprovodit do italských vod. Maltské úřady zase tvrdí, že loď s migranty nebyla v nouzi a migranti nebyli v ohrožení života.

"Buď se Evropa rozhodne, že Itálii skutečně konkrétně pomůže, a začne například tím, že převezme 180 migrantů na palubě lodi Diciotti, nebo budeme nuceni udělat to, co definitivně zarazí převaděčský byznys, a budeme lidi zachráněné na moři převážet do libyjských přístavů," uvedl italský ministr Salvini.