Itálie a Francie hlásí dramatický denní nárůst obětí COVID-19

Praha - Itálie dnes ohlásila nejvyšší dosud zaznamenaný denní nárůst obětí nového typu koronaviru: za posledních 24 hodin jich přibylo 475 a celkových počet mrtvých tak dosáhl 2978. Ve Francii za dnešek počet obětí stoupl o 89 na 264, což je oproti úterku 51procentní nárůst. Na celém světě se koronavirem nakazilo více než 200.000 lidí, z toho 522 v Česku. Podle německé kancléřky Angely Merkelové její země od druhé světové války nečelila výzvě, jejíž zvládnutí tolik závisí na solidárním chování obyvatel. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová připustila, že spolu s dalšími politiky nový typ koronaviru podcenila.

"Myslím, že my všichni, kdo nejsme experti, jsme na začátku koronavirus podcenili," řekla šéfka EK deníku Bild. Státy EU dnes schválily vytvoření nouzového fondu ve výši 37 miliard eur (asi 990 miliard korun) na boj proti pandemii a na zmírnění jejích ekonomických dopadů.

Merkelová v televizním projevu řekla, že situace způsobená koronavirem, který dramaticky mění život v zemi, je vážná. Připomněla, jak je důležité, aby lidé dodržovali opatření, která úřady v boji proti nákaze zavedly. Jsou v poválečném období Německa bezprecedentní, připustila Merkelová a dodala, že v demokracii mohou být taková omezení běžného života jen dočasná a zdůvodnit se dají jen absolutní nutností.

V Evropě je po Itálii koronavirem nejvíce zasažené Španělsko, které oznámilo nárůst od úterý o 2538 případů na 13.716 potvrzených infikovaných od února a 598 obětí. Počty nakažených ale ani ve Španělsku podle místních úřadů neodrážejí zcela realitu, protože lidem s mírnými příznaky, kteří zůstali v domácí karanténě, se v posledních dnech testy nedělaly. Na to dnes upozornila agentura AFP, podle níž drtivá většina států testuje na koronavirus jen hospitalizované osoby s těžkými symptomy.

Britský premiér Boris Johnson oznámil, že od příštího týdne se do odvolání uzavřou všechny školy v zemi a v příštích dnech se výrazně zvýší počet testovaných. Uvedl, že pokud to bude třeba, přijme Británie další opatření proti šíření viru. Britská vláda je terčem kritiky z řad politiků, odborníků i obyvatel kvůli přístupu k boji proti kooronaviru, protože nepřijala razantní opatření, jež by bránila jeho šíření.

V Německu podle Institutu Roberta Kocha (RKI) roste počet nakažených exponenciálně a když se to nepodaří zpomalit, může být za dva až tři měsíce až deset milionů infikovaných. Podle institutu může trvat i dva roky, než bude velká část obyvatel imunní a nákazu se podaří zastavit.

V Belgii, kde počet nakažených stoupl na 1486 a obětí je 14, dnes začala platit celostátní karanténa. Švýcarsko povolalo na výpomoc do nemocnic a zdravotnických zařízení stovky vojáků, což je největší nasazení vojenských sil v alpské konfederaci od druhé světové války.

Kvůli koronaviru byly dnes zrušeny další dvě velké kulturní akce: jubilejní 50. ročník britského Glastonbury Festivalu, který se měl konat v červnu, a 65. ročník mezinárodní písňové soutěže Eurovize plánovaný na květen do nizozemského Rotterdamu.

K zintenzivnění boje proti koronaviru dnes vyzval blízkovýchodní státy šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) pro východní Středomoří Ahmad Mandharí. Podle agentury AP má devět z deseti případů nákazy novým koronavirem na Blízkém východě íránskou stopu. Koronavirus má v Íránu už 1135 obětí a oficiálně tam bylo potvrzeno 17.361 případů nákazy.

Čína, která hlásí už jen málo nových případů denně (dnes necelé dvě desítky), posílá zdravotnický materiál do Evropy, mimo jiné i do Česka.

Podle nové studie amerického institutu NIAID může nový koronavirus ve vzduchu přežít i několik hodin a na plastu či nerezovém povrchu i tři dny.

Evropská služba pro vnější činnost (ESVA), tedy diplomatická služba EU, obvinila ruská média z dezinformační kampaně proti Západu, jejímž cílem má být podle unijního orgánu prohloubení krize veřejného zdravotnictví v západních zemích. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov označil tato tvrzení za nepodložená a postrádající zdravý rozum.

Automobilky plánují pozastavit výrobu nejen v Evropě, ale i ve Spojených státech. V USA podle zdrojů tiskových agentur hodlají uzavřít všechny své továrny společnosti General Motors, Ford Motor a Fiat Chrysler Automobiles.

Evropské akcie dnes obnovily pokles a obchodování uzavřely na nejnižší úrovni za sedm let. Mezi investory převládají obavy z dalšího šíření nového koronaviru a jeho dopadů na ekonomiku.