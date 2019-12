Ital Paris ovládl počtvrté v kariéře sjezd SP v Bormiu

Bormio (Itálie) - Italský lyžař Dominik Paris vyhrál sjezd Světového poháru v Bormiu, který nahradil zrušený závod z Val Gardeny. Domácí favorit na sjezdovce Stelvio, na níž triumfoval už počtvrté, porazil Beata Feuze o 39 setin sekundy. Švýcarský obhájce malého glóbu za poslední dvě sezony díky druhému místu potvrdil vedení v hodnocení disciplíny. Paris se posunul za něj.

"Moje nejlepší jízda v Bormiu to sice nebyla, ale rozhodně byla jedna z nejbrutálnějších - bylo to hodně na hraně," řekl Paris o celkově 13. výhře ve sjezdu SP, po níž se v celkovém hodnocení SP posunul rovněž na druhé místo za Nora Henrika Kristoffersena. "Tady jsou zkrátka sjezdovky, které se musejí jezdit na hraně, a to mi svědčí," dodal Ital, jenž vloni v Bormiu vyhrál oba víkendové závody - sjezd i superobří slalom.

Třicetiletý mistr světa v superobřím slalomu zvládl na své oblíbené trati výborně horní pasáž a žádný ze soupeřů se mu nedokázal vyrovnat. V závodě se mu nakonec nejblíže dostal Feuz. Do vteřinového odstupu se vešel už jen třetí Rakušan Matthias Mayer, který ztratil 42 setin. Čtvrtý Nor Aleksander Aamodt Kilde zaostal už o 1,03 sekundy.

"Je to tady zkrátka jako Dominikův obývák, každý rok je tu hrozně silný. Od mezičasu k mezičasu získával vždycky pár setinek. Nebylo žádné místo, kde bych jasně ztratil, byl prostě o něco rychlejší," konstatoval Mayer, jenž se startovním číslem pět dlouho vedl.

Jediný český reprezentant v italském lyžařském středisku Jan Zabystřan obsadil 57. místo. Na náročnou trať třetího sjezdu sezony SP se spustil jako poslední ze startovního pole s číslem 62, na Parise ztratil 7,36 sekundy.

V Bormiu je v sobotu na programu tradiční sjezd, který se pojede na delší trati než dnešní náhradní závod. Na neděli je naplánována kombinace.

Výsledky SP ve sjezdovém lyžování v Bormiu

Muži - sjezd:

1. Paris (It.) 1:49,56, 2. Feuz (Švýc.) -0,39, 3. Mayer (Rak.) -0,42, 4. Kilde (Nor.) -1,03, 5. Muzaton -1,13, 6. Bailet -1,23, 7. Roger (všichni Fr.) -1,37, 8. Ganong (USA) -1,48, 9. Dressen (Něm.) -1,52, 10. Clarey (Fr.) -1,55, ...57. Zabystřan (ČR) -7,36.

Průběžné pořadí sjezdu (po 3 z 10 závodů): 1. Feuz 240, 2. Paris 204, 3. Dressen 141, 4. Clarey 126, 5. Kriechmayr (Rak.) 116, 6. Kilde 108.

Průběžné pořadí SP (po 12 z 44 závodů): 1. Kristoffersen (Nor.) 379, 2. Paris 349, 3. Kilde 344, 4. Mayer 317, 5. Kriechmayr 312, 6. Feuz a Pinturault (Fr.) oba 301.