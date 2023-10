ISW: Střely ATACMS mohou změnit situaci ve prospěch Ukrajiny, Putin nesouhlasí

Washington/Kyjev - Dodávky amerických střel ATACMS mohou ovlivnit situaci na bojišti ve prospěch Ukrajiny. Kyjevu umožňují zasahovat letiště či sklady munice ve značné vzdálenosti od frontových linií. Ruská armáda se bude muset nové zbrani protivníka přizpůsobit, uvedl ve své pravidelné analýze americký Institut pro studium války (ISW). Efekt, kterou mohou tyto střely dlouhého doletu přinést, analytici přirovnali přirovnali k tomu, který měly loni dodávky raketometů HIMARS ukrajinské armádě. Ruský prezident Vladimir Putin označil dodávku raket ATACMS na Ukrajinu za chybu, situaci na frontě ale tyto střely podle něj výrazně nezmění.

Ukrajinské síly podnikly v noci na úterý útok na letiště v Ruskem okupovaných městech Berďansku a Luhansku. Podle ukrajinské strany zničil Rusům devět vrtulníků různých typů, blíže neupřesněnou speciální techniku a odpalovací zařízení protivzdušné obrany, poškozeny byly vzletové a přistávací dráhy a zničeny sklady s municí. Nasazení střel ATACMS, které nebylo předem ohlášeno ve snaze dosáhnout překvapení, potvrdila v úterý některá americká média a také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Deník The Wall Street Journal napsal, že USA dodaly Ukrajině malý počet střel ATACMS ve verzi o doletu asi 160 kilometrů.

"Ukrajinské údery střelami ATACMS na operačně významná ruská letiště na Ukrajině pravděpodobně přimějí ruské velení k rozptýlení letectva a stažení některých letadel na letiště dále od frontové linie," uvedli američtí analytici s tím, že ruské vrtulníky startující ze základny v Berďansku působily značné ztráty ukrajinským mechanizovaným silám v prvních měsících letos zahájené ofenzivy v Záporožské oblasti.

ISW dále tvrdí, že střely ATACMS znamenají výraznou hrozbu pro ruské muniční sklady v týlových oblastech. Příchod této zbraně na bojiště srovnává s dodávkami amerických raketometů HIMARS v červnu loňského roku, které narušily ruskou logistiku a ve výsledku umožnily úspěšné ukrajinské protiofenzivy v Charkovské a Chersonské oblasti. Ruské velení podle analytiků bude muset opět volit mezi opevňováním skladišť nebo jejich rozptýlením a přesunem dále od fronty.

Ruský prezident Putin označil dodávku amerických raket ATACMS na Ukrajinu za chybu, situaci na frontě ale tyto střely podle něj výrazně nezmění. Šéf Kremlu to řekl na dnešní tiskové konferenci v Pekingu. "(Tyto rakety) samozřejmě způsobují škody a znamenají další hrozbu. My ale budeme schopni útoky odrazit," prohlásil Putin. "A co je nejdůležitější, (rakety ATACMS) postrádají kapacitu změnit situaci na frontě," dodal.

"Ukrajina však pravděpodobně obdržela pouze omezený počet střel ATACMS a bude jich potřebovat více, pokud chce jejich počáteční efekt udržet a zesílit," upozorňuje ISW.

Střely ATACMS lze odpalovat ze stejných zařízení HIMARS, která už Kyjev používá k vystřelování raket naváděných pomocí GPS v salvách až po šesti najednou. Rozdíl spočívá v tom, že z jednoho odpalovacího zařízení může být v jednom okamžiku vypálena pouze jedna střela ATACMS, která může mít v některých verzích dostřel až 300 kilometrů. Střely pro systémy HIMARS, které USA Ukrajině už dříve poskytly, mají dostřel asi 80 kilometrů.

Kyjev žádal Spojené státy o dodávky střel ATACMS dlouhé měsíce. Tvrdil, že by mu pomohly zasahovat zásobovací trasy, železnice a ruská stanoviště v Ruskem okupovaných částech Ukrajiny. Bílý dům ale záměr poslat tento typ střel na Ukrajinu dlouho odmítal. Oficiálně dosud dodávky nepotvrdil.