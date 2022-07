ISW: Rusové provádějí pozemní útoky u Mykolajivské oblasti

Kyjev - Ruské síly podnikly lokální pozemní útoky na jihu Ukrajiny poblíž hranice oddělující Mykolajivskou a Chersonskou oblast, kterou se jim již podařilo téměř celou ovládnout. Ve své pravidelné analýze vývoje bojů na Ukrajině to uvedl americký Institut pro studium války (ISW). V oblasti Donbasu na východní Ukrajině pak Ruská vojska provedla pozemní útoky východně od města Siversk a v okolí města Bachmut.

Neúspěšně se podle ISW Rusové pokusili o postup severozápadně od Doněcku. Ruské síly se kromě toho možná připravují na protiofenzivu ukrajinských sil u měst Snihurivka a Zelenodolsk v jižní části Ukrajiny. Podle institutu tomu nasvědčuje skutečnost, že ruští vojáci zaminovávají břehy řeky Inhulec poblíž těchto měst.

Starosta Mykolajivu Oleksandr Sjenkevyč dnes nad ránem na sociální síti Telegram informoval, že ve městě se ozvalo několik explozí. Zprávy o masivním ostřelování z tohoto jihoukrajinského přístavního města přicházely v posledních týdnech opakovaně. Sirény signalizující letecký poplach se v noci na dnešek rozezněly po celé Ukrajině s výjimkou Chersonské oblasti a Krymu, upozornil web The Kyiv Independent.

Britské ministerstvo obrany dnes ve své pravidelně zprávě o situaci na bojišti uvedlo, že ukrajinské síly pokračují v protiofenzivě proti ruským jednotkám v Chersonské oblasti západně od řeky Dněpr. Ruská armáda se je snaží zastavit dělostřeleckými útoky podél řeky Inhulec, hrozí jí však vážné problémy se zásobováním kvůli dalšímu poškození klíčového Antonivského mostu přes Dněpr, který Ukrajinci opakovaně ostřelují.

"Nebylo možné ověřit tvrzení ukrajinských představitelů, že se Rusko chystá postavit alternativní přechod, pontonový most přes Dněpr... Pokud by překonání Dněpru nebylo možné a ruské síly v okupované Chersonské oblasti by byly odříznuty, byl by to pro Rusko významný vojenský i politický neúspěch," uvádí ministerstvo.

Americké ministerstvo zahraničí dnes potvrdilo, že na Ukrajině zemřeli dva občané USA, kteří bojovali společně s ukrajinskými jednotkami na Donbase. Už dříve zemřeli nejméně další dva Američané, kteří na Ukrajinu odjeli jako dobrovolníci, několik se jich pohřešuje nebo jsou v zajetí.

Rusko raketami zasáhlo vojenské letiště na střední Ukrajině, zemřeli tři lidé

Rusko dnes vypálilo 13 raket na Kirovohradskou oblast ve střední části Ukrajiny a zasáhlo leteckou základnu Kanatovo a železniční infrastrukturu. Při útoku zemřeli nejméně tři lidé, uvedla ukrajinská média s odvoláním na velitele oblastní vojenské správy Andrije Rajkovyče.

"Byli zasaženi vojáci, devět jich utrpělo zranění, jeden byl zabit. Podle předběžných informací zemřeli i dva členové ochranky na transformátorové stanici," sdělil Rajkovyč.

Ruské jednotky dnes ostřelovaly i Charkov, podle starosty Ihora Terechova palba zasáhla i místní univerzitu, nejméně jeden člověk byl zraněn.