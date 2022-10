ISW: Rusko se chystá na stažení armády a okupační správy z Chersonu

Kyjev/Washington/Londýn - Ukrajinská armáda osvobodila v Chersonské oblasti na jihu Ukrajiny už 88 obcí, sdělil zástupce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Kyrylo Tymošenko. V očekávání dalšího ukrajinského postupu v oblasti si Rusko pravděpodobně vytváří podmínky pro stažení vojsk a okupační správy ze západního břehu řeky Dněpr. Ve svém pravidelném hodnocení vývoje války na Ukrajině to uvedl americký Institut pro studium války (ISW).

Naposledy Ukrajina informovala 4. října o osvobození 50 obcí v Chersonské oblasti, podotkl server Meduza. Protiofenziva ukrajinské armády zřejmě nutí Rusy k přípravám na ústup, podotkl ISW. Několik telegramových účtů z Chersonu si podle něj ve čtvrtek všimlo, že ruští vojáci vyrabovali tamní hasičskou zbrojnici a převezli hasičské vozy, ukradená civilní auta či různé domácí spotřebiče přes řeku Dněpr do levobřežní obce Hola Prystaň.

Ukrajinská služba Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda (RFE/RL) týž den informovala, že ruské síly přesouvají přes řeku vojenskou techniku. Zveřejnila také satelitní snímky, které ukazují ruský trajekt plující přes Dněpr z Kozackého na západním břehu do Nové Kachovky na břehu východním. Stanice rovněž uvedla, že přívoz byl plně naložený, když zakotvil v Nové Kachovce, a zpět se vracel prázdný.

Tyto zprávy, byť neověřené, podle ISW celkově naznačují, že Rusko zřejmě cíleně stahuje velké množství vojáků a vybavení ze západního břehu Dněpru. Ruské velení se pravděpodobně alespoň částečně poučilo ze svých neúspěchů za nedávného panického ústupu z Charkovské oblasti, míní institut.

Zástupce ruských okupačních úřadů v Chersonské oblasti Kirill Stremousov dnes popřel čtvrteční tvrzení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že Rusové zaminovali přehradu Kachovské vodní elektrárny a chystají na ni útok. Agentuře RIA Novosti Stremousov řekl, že "jde o nepravdivou informaci, Zelenskyj je lhář". Stremousov tvrdí, že naopak Ukrajinci se snaží zakrýt "vlastní zločinné plány". Ruská okupační správa Chersonské oblasti už dříve tvrdila, že útok na přehradu chystá Ukrajina.

Po Zelenském dnes Rusko z přípravy útoku na Kachovské přehradě obvinila také ukrajinská vojenská rozvědka. Rusové podle ní zaminovali přehradu už v dubnu a během tohoto týdne ke stavidlům a pilířům přehrady přidali další miny, napsala agentura Unian.

Ruskem dosazení představitelé Chersonské oblasti v uplynulých dnech oznámili, že kvůli pokračující ukrajinské ofenzivě evakuují na levý břeh Dněpru civilní obyvatelstvo. Během týdne chtějí takto přesunout 50.000 až 60.000 lidí.

Cherson, ležící u ústí Dněpru do Černého moře, měl před válkou přibližně 280.000 obyvatel. Stal se prvním velkým ukrajinským městem, kterého se Rusové zmocnili po letošním únorovém vpádu na Ukrajinu. Následně ruské vojsko získalo kontrolu nad velkou částí Chersonské oblasti, ukrajinským silám se ale od léta podařilo několik okupovaných obcí osvobodit. Podle agentury Reuters postoupily v uplynulých několika týdnech o 20 až 30 kilometrů.

V Chersonu při ukrajinském raketovém útoku zemřeli čtyři lidé, uvádí Rusové

Nejméně čtyři lidé přišli ve čtvrtek večer o život při ukrajinském raketovém útoku na Ruskem okupované město Cherson na jihu Ukrajiny. Podle agentury Interfax to oznámil zástupce ruských okupačních úřadů Kirill Stremousov. Ruská agentura RIA Novosti napsala, že útok mířil na přívoz převážející civilisty, podle ukrajinských médií se ale stal v době nočního zákazu vycházení a jeho terčem tedy byli nejspíše vojáci a ruská vojenská technika. Sérii výbuchů po ruských útocích dnech ráno oznámila radnice ukrajinského Charkova na severovýchodě země, zraněno bylo podle ukrajinských představitelů šest lidí. Terčem ruského vzdušného útoku se dnes stalo také Záporoží, uvedla ukrajinská oblastní správa.

U Chersonu jedna z raket HIMARS podle ruských médií zasáhla okolí Antonivského mostu vedoucího přes Dněpr a dopadla na přívoz. Třináct lidí utrpělo zranění a shořelo 12 aut. Antonivskyj most je už měsíce mimo provoz, byl cílem opakovaných ukrajinských útoků. Ruská armáda se snaží dopravu přes Dněpr řešit používáním přívozů.

Podle ukrajinského serveru Ukrajinska pravda se úder odehrál ve čtvrtek okolo 23:00 místního času (22:00 SELČ), tedy v době zákazu vycházení. "To znamená, že v té době nemohli být u přívozu civilisté. Přes řeku se v té době pravděpodobně přepravovala technika a živá síla ruských vojsk, která se aktivně přesouvají do levobřežní části Chersonské oblasti," napsal server. Doplnil, že úder přišel den poté, co se na obhlídku mostu vydali šéf ruské správy Krymu Sergej Aksjonov a také zástupce šéfa ruské prezidentské administrativy Sergej Kirijenko.

Okupační úřady v této ukrajinské oblasti, kterou Moskva po narychlo zorganizovaném a světem neuznaném hlasování pokládá za část Ruska, tento týden uvedly, že kvůli zesilující ukrajinské protiofenzivě chtějí přesunout z pravého na levý břeh Dněpru 50.000 až 60.000 obyvatel. Evakuace má trvat týden a do čtvrtečního večera odešlo podle Stremousova asi 15.000 lidí. Podle ukrajinského generálního štábu okupační úřady nařídily evakuaci bank a připravily seznam zdravotníků a učitelů, kteří mají toto území také opustit.

Ukrajinský generální štáb také dnes ráno uvedl, že do Chersonské oblasti dorazilo 2000 čerstvě mobilizovaných ruských vojáků, kteří mají doplnit ztráty, jež ruské síly utrpěly v bojích v této části fronty.

Z Charkova, druhého největšího města Ukrajiny, hlásí tamní úřady sérii výbuchů. Podle starosty Ihora Terechova rakety zasáhly a poničily objekty patřící jednomu podniku ve městě. Šéf charkovské oblastní správy Oleh Syněhubov podle agentury Unian naposledy informoval o šesti zraněných.

Výbuchy se dnes ozývaly také v Záporoží, na něž Rusové zaútočili raketami, sdělil šéf oblastní správy Oleksandr Staruch. "Nepřítel útočí na oblastní centrum. Zůstávejte v úkrytu!" napsal podle agentury Unian na sociálních sítích.