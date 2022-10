ISW: Rusko chce donutit Ukrajinu investovat do infrastruktury, ne ofenzivy

Kyjev/Washington - Ruské útoky mají za cíl donutit Ukrajinu, aby místo do protiofenzivy investovala více do ochrany infrastruktury. Ve svém pravidelném hodnocení války na Ukrajině to uvedl americký Institut pro studium války (ISW).

Ruské síly provedly v sobotu 22. října masivní raketové útoky a útoky pomocí bezpilotních letounů, jejichž cílem bylo poškodit ukrajinskou energetickou infrastrukturu v devíti oblastech. Jak informoval ukrajinský generální štáb, ruské síly podnikly 40 raketových útoků a vypálily 16 dronů Šáhed-136 íránské výroby. Protivzdušná obrana sestřelila 20 střel s plochou dráhou letu a 11 útočných bezpilotních letounů.

"Je velmi nepravděpodobné, že by pokračující ruské údery na ukrajinskou civilní infrastrukturu podkopaly ukrajinskou vůli bojovat, nicméně budou pro Ukrajinu stále více představovat ekonomickou a humanitární výzvu, i vzhledem k tomu, že teploty v zemi klesají," uvedl institut.

Ruské útoky a ostřelování poškodily v uplynulých týdnech asi 30 procent ukrajinské energetické infrastruktury, což vedlo k výpadkům elektřiny nejen u frontové linie, ale v celé zemi. Výpadky proudu v kombinaci s chladným zimním počasím a poničenými civilními budovami tuto zimu pravděpodobně zvýší utrpení ukrajinského civilního obyvatelstva, dodal ISW. Rusové podle něj svými útoky vytvářejí "humanitární tragédii, aniž by smysluplně měnily situaci na bojišti, a ruské výmluvy pro podobné údery jsou čím dál tím slabší".

Institut ve své zprávě zhodnotil i další kroky Moskvy. Připomněl, že ruské okupační síly nařídily v sobotu násilnou "evakuaci" civilistů z ukrajinského města Cherson. Oznámily, že "všichni obyvatelé Chersonu musí město okamžitě opustit", a dodaly, že všichni civilisté a "odbory a ministerstva civilní správy se musí přesunout na východní břeh řeky Dněpr". Za důvod okupační správa označila "napjatou" situaci na frontě, "zvýšené nebezpečí masivního ostřelování města a hrozbu teroristických útoků".

Okupační správa obyvatele vyzvala, aby si s sebou vzali oblečení, cennosti a dokumenty, což naznačuje, že neočekává brzký návrat Rusů či civilistů do západního Chersonu. Očekává se, že ruské síly město opustí a budou se pravděpodobně snažit vylidnit části oblastí, které znovu ovládne Ukrajina, což poškodí dlouhodobou sociální a ekonomickou životaschopnost jižní Ukrajiny, píše ve své zprávě americký institut.